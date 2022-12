Manovra, 200 milioni alla Regione Siciliana per spesa sanitaria

Arrivano 200 milioni di euro alla Regione Sicilia per finanziarie la spesa sanitaria. E’ quanto prevede la bozza di un emendamento del governo alla manovra ancora da bollinare.”Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020 – si legge nella norma – in attuazione dell`accordo, firmato in data 16 dicembre 2022, tra il Ministro dell`economia e delle finanze e il Presidente della Regione Siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria è riconosciuto in favore della Regione Siciliana l`importo di 200 milioni di euro per l`anno 2022″.

