Slitta ancora l’esame della manovra al Senato. Ora si va verso la fiducia per giovedì

Il Senato della Repubblica italiana

Votazioni in Senato sulla manovra ancora in stand-by in attesa della definizione delle riformulazioni delle proposte di modifica parlamentari, prima fra tutte quella sul Superbonus. Le riunioni della Commissione Bilancio previste per domani sono state tutte sconvocate e trova conferma l’ipotsi che si arrivi alla fiducia sul maxiemendamento giovedì 23. Chiusi i testi degli emendamenti attesi del governo, gli ultimi tre su delocalizzazioni, giudici onorari e partiti arrivati bollinati questo pomeriggio, il lavoro preparatorio per l’avvio delle votazioni si è spostato al Ministero dell’Economia dove i relatori della legge di bilancio stanno definendo gli impatti finanziari delle modifiche parlamentari.

“Se non si chiude sul Superbonus non si può procedere alle riformulazioni degli altri temi proposti dalla maggioranza” spiegano dalla maggioranza. La giornata di domani sarà quindi dedicata a cercare di chiudere tutti i temi prima di iniziare a votare con una serie di incontri al Mef con i diversi gruppi parlamentari. Obiettivo arrivare lunedì con le riformulazioni e con i pareri della Ragioneria per poi procedere ad oltranza con i voti sugli emendamenti in commissione e arrivare al mandato al relatore nella mattina di martedì. Con i tempi tecnici per la stesura e la bollinatura del maxi-emendamento l’arrivo in Aula della manovra slitterebbe quindi a giovedì 23 mattina con il voto di fiducia in serata.

