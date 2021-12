Matteo Rivolta campione del mondo nei 100 farfalla

Matteo Rivolta

Uno strepitoso Matteo Rivolta è il nuovo campione del mondo nei 100 farfalla. Il 30enne di Milano – tesserato per Fiamme Oro e CC Aniene e allenato da Marco Pedoja e vice campione europeo nei 50 – vola in 48″87 (22″40); con lui sul podio, per un parterre de roi, il sudafricano Chad Le Clos argento in 49″04 e il funamobolo russo Andrei Minakov bronzo in 49″21.

Un successo che finalmente scioglie il primatista italiano (48″87) in genere restio a far trasparire emozioni: “Nella mia carriera ci sono stati momenti alti e bassi e forse quest’ultimi hanno avuto più la scia lunga. Si tratta di una vittoria carica di tanti significati e che mi ripaga dei sacrifici fatti e delle decisioni prese, soprattutto in quest’ ultimo periodo – sottolinea Matteo, prossimo alla laurea magistrale in Economia – Ancora devo realizzare bene quanto è accaduto questo pomeriggio e quindi faccio fatica a tirare fuori tutte le emozioni che ho dentro di me. E’ tutto bellissimo”.

Rivolta riscrive la storia del nuoto italiano, conquistando la prima medaglia iridata nei 100 farfalla maschili, e diventando il sesto campione del mondo della storia italiana con Fabio Scozzoli (100 rana) e Ilaria Bianchi (100 farfalla) nel 2012, Gregorio Paltrinieri (1500) nel 2014, Federica Pellegrini (200 sl) nel 2016 e Alberto Razzetti (100 farfalla). L`italia non aveva mai portato due atleti uomini alla medaglia d`oro nella stessa edizione del mondiale.

