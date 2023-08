Meeting di Rimini, Zuppi striglia l’Europa: ha fatto poco per soluzione in Ucraina

Il cardinale Matteo Maria Zuppi

Ripete la parola pace senza mai stancarsi; chiede con forza una “pace giusta e sicura”, distinguendo tra aggressore e aggredito. Condanna “nazionalismi, razzismi e intolleranze” definendoli veleni di “menti e mani”. E accusa l’Unione europea di “aver fatto poco” nella ricerca di una soluzione della guerra in Ucraina. Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, apre il Meeting di Rimini in una giornata segnata da tre momenti principali: dapprima una intervista a IlSussidiario.net, il sito della Fondazione per la Sussidiarietà presieduta da Giorgio Vittadini; poi l’omelia alla solenne celebrazione che ha aperto ufficialmente la kermesse estiva; infine l’intervento alla tavola rotonda intitolata “Fratelli tutti. Testimonianza di un’amicizia operativa sulle orme di Papa Francesco”.

“Immaginare un mondo senza guerra non è una ingenuità. Il dialogo – sottolinea il porporato – non è accettare una pace ingiusta, ma trovare una pace giusta e sicura, non con le armi ma con il dialogo. Papa Francesco ci chiede di non abituarci alla guerra. A me, ma penso a tanti, ha commosso la commozione di Papa Francesco l’8 dicembre in piazza di Spagna, con tutto lo struggimento di far proprio il dolore del popolo ucraino, della sofferenza del popolo colpito dalla guerra. Dobbiamo continuare ad avere lo stesso struggimento, perché ogni giorno che passa tante persone che muoiono, è un odio che diventa ancora più profondo, è un inquinamento, davvero è una guerra mondiale a pezzi”, aggiunge l’arcivescovo di Bologna.

“Pace non significa tradimento. Pace richiede giustizia e sicurezza. Non ci può essere una pace ingiusta. Non dimentichiamo che c’è un aggressore e un aggredito e deve esserci una pace sicura che possa permettere alle persone di guardare con speranza al futuro”. La ricetta proposta dal cardinale Zuppi è “l’amicizia”, che è proprio la parola che dà il titolo alla 44esima edizione del Meeting di Rimini. “Il sogno di un’amicizia di tutti i popoli si scontra con razzismi e intolleranze, mai innocui e inermi perché sappiamo quanto avvelenano e armano menti, cuori e mani”. E quando “uno è intossicato” da inimicizie “non se ne rende più conto”, avverte Zuppi. “Quanto c’è bisogno di un mondo che diventa amico, in cui ognuno può essere amico, custodendo comunione per l’intera famiglia umana. Il sogno di un’amicizia fra tutti i popoli” però “si scontra con la tentazione di restare ripiegati su se stessi, o peggio di cercare sicurezza alzando nuove frontiere con antagonismi e polarizzazioni che perdono l’insieme, sempre pericoloso”.

Inoltre si scontra “con pregiudizi che danno sicurezza, resistenti e amplificati dal digitale; con razzismi e intolleranze mai innocui e inermi perché sappiamo quanto avvelenano e armano menti, cuori e mani”. E “l’aria è inquinata da tante epidemie di inimicizia – conclude il cardinale di Bologna -. Quando uno è intossicato non se ne rende più conto, peggio, vuol dire che non ti rendi più conto, non ci sono più i sensori”. Non manca, da parte del presidente dei vescovi italiani, una stoccata all’Unione europea che, dice, “fa troppo poco”, mentre “dovrebbe fare molto di più”. “Deve cercare in tutti i modi di aiutare iniziative per la pace, seguendo l’invito di Papa Francesco a una pace creativa”. askanews

