Milan-Bologna 2-0, Pioli: “Squadra più matura”

Stefano Pioli

Prima gara senza gol subiti per il Milan in questo campionato e vittoria meritata contro il Bologna. La squadra di Pioli domina e crea diverse palle gol. E’ Leao a sbloccare il match sfruttando alla perfezione un assist di De Ketelaere alla prima da titolare. Nella ripresa, il Bologna presta il fianco alla ricerca del pari e viene punito da una girata di Giroud su palla morbida messa in mezzo da Leao. Milan a 7 con Lazio, Roma e Toro. “Innanzitutto voglio dire che giocare davanti ai nostri tifosi è speciale e ci regala un’emozione e una passione che noi vogliamo tramutare in energia e questo ci aiuta – dice Pioli a fine gara – La squadra in campo è più matura e attenta ma possiamo anche fare meglio capendo meglio i momenti della partita. Abbiamo giocato con grande ritmo, con voglia di essere pericolosi e di difendere da squadra quindi sono soddisfatto sapendo che si può crescere”.

Sulla prestazione di De Ketelaere: “Charles ha grande talento e non ci sono dubbi che debba crescere e trovare ritmo e conoscenza con i compagni, tutto questo richiede un po’ di tempo – spiega ancora – Ha già fatto vedere qualità importanti e crescerà ancora”. Menzione per Leao: “Deve continuare a migliorare giorno dopo giorno, è sereno, determinato e voglioso, ma è un ragazzo intelligente e certe volte ha un linguaggio del corpo che lo frega, può fare ancora tante cose meglio e non deve smettere di crescere. Non perché Leao è un attaccante si può permettere di non rincorrere, ma questo è uno step di crescita”.

3^ Giornata Monza-Udinese 1-2, Lazio-Inter 1-3, Cremonese-Torino 1-2, Juventus-Roma 1-1, Milan-Bologna 2-0, Spezia-Sassuolo 2-2, Domenica 28 agosto: 18.30 Hellas Verona-Atalanta, Salernitana-Sampdoria, 20.45 Lecce-Empoli, Fiorentina-Napoli.

Classifica Lazio, Roma, Torino, Milan 7, Inter, Napoli 6, Juventus 5, Atalanta, Fiorentina, Udinese, Sassuolo, Spezia 4, Bologna, Salernitana, Udinese, Hellas Verona, Empoli, Sampdoria 1, Cremonese, Lecce, Monza 0.

4^ Giornata Martedì 30 agosto: 18.30 Sassuolo-Milan, 20.45 Roma-Monza, Inter-Cremonese, Mercoledì 31 agosto: 18.30 Sampdoria-Lazio, Udinese-Fiorentina, Empoli-Hellas Verona, 20.45 Juventus-Spezia, Napoli-Lecce, Giovedì 1 settembre: 20.45 Atalanta-Torino, Bologna-Salernitana.

