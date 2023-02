Milan-Torino 1-0, decide Giroud di testa

Il Milan torna alla vittoria battendo il Torino a San Siro grazie a un colpo di testa di Giroud. Nel primo tempo meglio i granata, che vanno vicini al vantaggio con Sanabria in due occasioni; i rossoneri crescono nella ripresa, sfiorano il gol con Leao e Giroud (bravo Milinkovic-Savic a chiudere in entrambi i casi) e infine lo trovano proprio con il francese, su cross di Theo Hernandez, che poi si divora il raddoppio. La squadra di Pioli sale momentaneamente al terzo posto in classifica, a -2 dall`Inter

22^ Giornata Milan-Torino 1-0, sabato 11 febbraio ore 15 Empoli-Spezia, ore 18 Lecce-Roma, ore 20.45 Lazio-Atalanta, domenica 12 febbraio ore 12.30 Udinese-Sassuolo, ore 15 Bologna-Monza, ore 18 Juventus-Fiorentina, ore 20.45 Napoli-Cremonese, lunedì 13 febbraio ore 18.30 Verona-Salernitana, ore 20.45 Sampdoria-Inter

Classifica: Napoli 56, Inter 43, Milan 41, Roma 40, Lazio 39, Atalanta 38, Torino 30, Udinese, Bologna 29, Empoli, Monza, Juventus 26, Fiorentina 24, Lecce, Sassuolo 23, Salernitana 21, Spezia 18, Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8

23^ Giornata venerdì, 17 febbraio ore 20:45 Sassuolo-Napoli, sabato, 18 febbraio ore 15 Sampdoria-Bologna, ore 18 Monza-Milan, ore 20:45 Inter-Udinese, domenica, 19 febbraio ore 12:30 Atalanta-Lecce, ore 15 Fiorentina-Empoli, Salernitana-Lazio, ore 18 Spezia-Juventus, ore 20:45 Roma-Verona, lunedì 20 febbraio ore 20:45 Torino-Cremonese

Segui ilfogliettone.it su facebook