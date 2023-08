Mondiale calcio donne, Spagna batte Inghilterra: è campione del Mondo

La Spagna ha battuto l’Inghilterra per 1-0 nella finale del Mondiale di calcio donne di Australia e Nuova Zelanda, diventando così campione del mondo. A realizzare il gol storico, al 27esimo del primo tempo, è Carmona che guadagna la porta con un sinistro preciso sul secondo palo.

L’Inghilterra cerca il pareggio. Arriva una traversa di Hemp a rianimare la gara. La Spagna prende in mano le redini del match e sfiora il raddoppio nella ripresa ma la numero 1 inglese Earps para un rigore ad Hermoso. Anche Batlle cerca il gol al 90esimo: Earps respinge un tiro angolato. Non c’è più tempo per il recupero delle inglesi: la partita termina sull’1-0 per le spagnole.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA