Morte Ratzinger, il cordoglio dei leader internazionali: da Scholz a Macron, da Putin a Modi

La morte del papa emerito Benedetto XVI è stata accolta con grande tristezza e cordoglio dalla comunità internazionale. Di seguito le prime reazioni di leader mondiali e religiosi:

OLAF SCHOLZ: “In quanto Papa ‘tedesco’, Benedetto XVI era per molti non solo in questo paese un leader speciale della Chiesa. Il mondo perde una figura formatrice della Chiesa cattolica, una personalità controversa e un abile teologo. Il mio pensiero va a Papa Francesco”.

EMMANUEL MACRON: “Il mio pensiero va ai cattolici in Francia e nel mondo, addolorati per la scomparsa di Sua Santità Benedetto XVI, che ha lavorato con anima e intelligenza per un mondo più fraterno”.

ANDRZEJ DUDA: “Papa Benedetto XVI è andato alla Casa del Padre.

Oggi il mondo ha perso uno dei più grandi teologi del XX e XXI secolo, stretto collaboratore di S. Giovanni Paolo II. La sua vita, le sue opere e il suo ministero pastorale indicano la via tra le tante strade tortuose e ingannevoli del presente”.

MATEUSZ MORAWIECKI: “Oggi Papa Benedetto XVI, uno dei più grandi teologi del nostro tempo, ha concluso il suo lungo pellegrinaggio al Padre. Nel corso della sua vita ha mostrato la profondità spirituale e intellettuale del cristianesimo. Lascia una grande eredità – possiamo continuare”.

RISHI SUNAK: “Sono addolorato nell’apprendere della morte del Papa emerito Benedetto XVI. È stato un grande teologo la cui visita nel Regno Unito nel 2010 è stata un momento storico sia per i cattolici che per i non cattolici di tutto il nostro Paese.

I miei pensieri vanno oggi ai cattolici nel Regno Unito e in tutto il mondo”.

MARK RUTTE: “Con la morte del Papa emerito Benedetto XVI, la Chiesa cattolica romana e tutti i cattolici del mondo perdono un importante leader spirituale e intellettuale. Lo ricordiamo con rispetto”.

ROBERT ABELA: “Rendo omaggio al Papa emerito Benedetto XVI. Il popolo di Malta ricorda la visita di Sua Santità, dove ha trasmesso un messaggio di unità. Per conto del governo di Malta invio le mie condoglianze alla Santa Sede”.

NARENDRA MODI: “Addolorato per la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI, che ha dedicato tutta la sua vita alla Chiesa e agli insegnamenti di Cristo Signore. Sarà ricordato per il suo ricco servizio alla società. I miei pensieri sono con i milioni di persone in tutto il mondo che soffrono per la sua scomparsa”

ROBERTA METSOLA: “Triste nell’apprendere della scomparsa di Sua Santità Papa Emerito Benedetto XVI. L’Europa lo piange. Possa riposare in pace”. E’ quanto scrive su Twitter la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ricordando alcune parole dello stesso papa emerito, deceduto oggi: “‘Non aver paura né del mondo, né del futuro, né della tua debolezza”.

URSULA VON DER LEYEN: “La scomparsa di Papa Benedetto mi rattrista. La mia solidarietà va a tutti i cattolici. Con le sue dimissioni aveva dato un segnale forte. Si è visto dapprima come un servitore di Dio e della sua Chiesa. Una volta che la sua forza fisica è diminuita, ha continuato a servire attraverso il potere delle sue preghiere”.

VINCENT NICHOLS: “Sono profondamente addolorato nell’apprendere della morte di Papa Benedetto. Sarà ricordato come uno dei grandi teologi del XX secolo”, ha detto il cardinale, capo della Chiesa cattolica romana in Inghilterra e Galles. “Ricordo con particolare affetto la straordinaria visita del Papa in queste terre nel 2010. Abbiamo visto la sua cortesia, la sua dolcezza, la perspicacia della sua mente e l’apertura della sua accoglienza a tutti quelli che incontrava”. Ratzinger “era in tutto e per tutto un gentiluomo, in tutto e per tutto uno studioso, in tutto e per tutto un pastore, in tutto e per tutto un uomo di Dio – vicino al Signore e sempre suo umile servitore”. “Papa Benedetto è molto nel mio cuore e nelle mie preghiere. Rendo grazie a Dio per il suo ministero e la sua leadership”.

JUSTIN WELBY: “Oggi mi unisco alla Chiesa di tutto il mondo, e in particolare al Santo Padre, Papa Francesco, e a tutta la Chiesa cattolica, in lutto per la morte del Papa emerito Benedetto XVI”, ha commentato in una dichiarazione televisiva l’arcivescovo di Canterbury. “Nella sua lunga vita e ministero di servizio a Cristo nella sua Chiesa, Papa Benedetto ha visto molti profondi cambiamenti nella Chiesa e nel mondo. Ha vissuto il regime nazista in Germania e ha prestato servizio per un breve periodo nella seconda guerra mondiale. Da giovane teologo e sacerdote ha assistito in prima persona alle discussioni del Concilio Vaticano II. Da professore e poi da arcivescovo è vissuto in una Germania divisa ma vide anche la caduta del muro di Berlino e la riunificazione della sua patria”, ha ricordato Welby.

“Papa Benedetto è stato uno dei più grandi teologi della sua epoca, impegnato nella fede della Chiesa e risoluto nella sua difesa”, ha insistito l’arcivescovo di Canterbury. “In tutto, anche nei suoi scritti e nella sua predicazione, guardava a Gesù Cristo, immagine del Dio invisibile. Era abbondantemente chiaro che Cristo era la radice del suo pensiero e la base della sua preghiera”. “Nel 2013 Papa Benedetto ha compiuto il passo coraggioso e umile di dimettersi dal papato, il primo Papa a farlo dal XV secolo. Facendo questa scelta liberamente ha riconosciuto la fragilità umana che ci colpisce tutti”, ha sottolineato, in conclusione. “Nel suo ritiro a Roma ha condotto una vita di preghiera e ora è andato all’eterno riposo concesso dal Padre. Nella sua vita e nel suo ministero Papa Benedetto ha cercato di indirizzare le persone a Cristo. Possa ora riposare nella pace di Cristo e risorgere in gloria con tutti i santi”.

PATRIARCA KIRILL: Il patriarca della Chiesa ortodossa russa Kirill ha salutato la memoria dell’ex papa Benedetto XVI, scomparso oggi, celebrando un “eminente teologo” e difensore dei “valori tradizionali”, concetto caro al presidente Vladimir Putin. “L’indiscutibile autorevolezza di Benedetto XVI come eminente teologo gli ha permesso di dare un contributo significativo allo sviluppo della cooperazione intercristiana, alla testimonianza di Cristo di fronte a un mondo secolarizzato e alla difesa dei valori morali tradizionali”, ha indicato il patriarca Kirill in un comunicato.

VLADIMIR PUTIN: Il papa emerito Bendetto XVI è stato un difensore dei valori cristiani tradizionali ed ha “rafforzato le relazioni tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica romana”. E’ quanto ha detto il presidente russo Vladimir Putin, commentando la scomparsa di Ratzinger. “Benedetto XVI è stato un eminente personaggio religioso e statale, un convinto difensore dei valori cristiani tradizionali”, ha scritto Putin in un messaggio di cordoglio a Papa Francesco, trasmesso dal Cremlino.

