Mostra virtuale su Fellini apre il Pulcinella FilmFest

Sarà dedicata a due miti come Federico Fellini e Alberto Sordi a 100 anni dalla loro nascita la quinta edizione del Festival della Commedia, il Pulcinella FilmFest (14 – 20 dicembre 2020), la rassegna che celebra la commedia cinematografica, ideata dal regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo, con la direzione artistica di Gaetano Affinito e organizzata dalla “Casa del Cinema e delle Arti di Acerra” progetto di valorizzazione delle arti del territorio realizzato con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù. Il Festival, inserito nelle manifestazioni di promozione della cultura cinematografica di interesse nazionale dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali, quest`anno si svolgerà completamente online con una formula innovativa sul portale www.pulcinellafestival.com, i social network, in diretta su Radio Punto Zero e con speciali su Canale 9, con un fitto calendario di eventi, tra proiezioni di opere in concorso e fuori concorso, incontri con attori e registi, mostre e eventi interattivi dedicati al grande cinema.

Un’immersione esperienziale nell`arte del grande regista Premio Oscar attraverso 39 scatti dell`Archivio fotografico della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia con il commento critico di Valerio Caprara. Un vero e proprio incontro con il maestro Fellini, ritratto nelle animazioni di Francesca Ferrara e la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo, che guiderà lo spettatore tra le immagini dei suoi set come “La Dolce Vita”, “8 e mezzo”, “Giulietta degli Spiriti”, “Casanova”, “Lo Sceicco bianco”, “La voce della Luna”, film nei quali ha diretto mostri sacri come Marcello Mastroianni, Roberto Benigni, Alberto Sordi. E per celebrare quest`ultimo si è attinto dal prezioso archivio di interviste conservato da Rai Teche: un percorso che parte da New York nel 1962 quando consegnò le sue riflessioni sull`America a Mazzarella, per poi arrivare all`incontro in piscina nel 1986 per uno Speciale Tg2 durante il quale racconta il suo esordio da comparsa a Cinecittà.

“Realizzare la manifestazione sul web ci offrirà l`opportunità di raggiungere un pubblico più vasto, di avvicinare i più giovani a maestri intramontabili come Fellini e Sordi, a far conoscere le commedie italiane che con coraggio sono uscite quest`anno anche ad un pubblico straniero. Raggiungeremo così le case di tutta Italia e, perché no, anche del mondo intero per regalare un momento di svago e di riflessione” spiega Giuseppe Alessio Nuzzo. E tra le opportunità uniche ci sarà quella di poter effettuare un tour virtuale del Museo di Pulcinella, prezioso spazio dedicato alla Maschera della Commedia dell`arte custodito nel Castello dei Conti di Acerra, guidati dell`erede della maschera Carmine Coppola e dalla voce di Giancarlo Giannini, attraverso la tecnologia Virtual Reality 360° 3D 11K. Il progetto è realizzato nell`ambito delle attività di workexperience del progetto “CREA(t)tività” dell`avviso Benessere Giovani Acerra della Regione Campania. Tutte attività gratuite previa registrazione sul sito www.pulcinellafestival.com.

