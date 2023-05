Napoli campione battuto a Monza, vince la Fiorentina

Quarta sconfitta in campionato per il Napoli campione d’Italia, battuto 2-0. In avvio ci prova Zielinski, la sblocca Mota al termine di uno splendido contropiede. Pericoloso Rrahmani, bravo Di Gregorio su Anguissa. Nella ripresa raddoppia l’ex Petagna, Gollini nega il tris a Mota. Olivera a centimetri dal gol. Settimo risultato utile di fila del Monza in corsa per l’8° posto, mentre Osimhen resta in testa alla classifica marcatori a +3 su Lautaro. Il Napoli protesta per due rigori non dati.

A Firenze successo della Fiorentina, 2-0 all’Udinese, che trova quasi subito il vantaggio con Castrovilli che risolve una mischia nell’area di rigore dell’Udinese. La squadra viola gioca meglio e ha l’occasione più grande per raddoppiare con Brekalo che supera Silvestri con un destro che però si stampa sul palo. Udinese un po’ più propositiva nella seconda parte di tempo ma senza mai impensierire Cerofolini. Al 90′ la chiude Bonaventura.

35a giornata Lazio-Lecce 2-2, Salernitana-Atalanta 1-0, Spezia-Milan 2-0, Inter-Sassuolo 3-2, Verona-Torino 0-1, Fiorentina-Udinese 2-0, Monza-Napoli 2-0, ore 18 Bologna-Roma, ore 20.45 Juventus-Cremonese, lunedì 15 maggio ore 20:45 Sampdoria-Empoli.

Classifica: Napoli 83, Inter, Juventus 66, Lazio 65, Milan 61, Atalanta, Roma 58, Torino, Fiorentina, Monza 49, Udinese, Bologna 46, Sassuolo 44, Empoli, Salernitana 38, Lecce 32, Verona, Spezia 30, Cremonese 24, Sampdoria 17.

36esima giornata venerdì 19 maggio ore 20:45 Sassuolo-Monza, sabato 20 maggio ore 15 Cremonese-Bologna, ore 18 Atalanta-Verona, ore 20.45 Milan-Sampdoria domenica 21 maggio ore 12:30 Lecce-Spezia, ore 15 Torino-Fiorentina, ore 18 Napoli-Inter, ore 20.45 Udinese-Lazio, lunedì 21 maggio ore 18:30* Roma-Salernitana, ore 20.45 Empoli-Juventus, *In caso di eliminazione Juve da EL, la Roma giocherà lunedì alle 20:45, Empoli-Juve il 23 maggio alle 20:45.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA