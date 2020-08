Pauline Baly, l’affascinante “Brigitte Bardot” della moda

Pauline Baly è una modella, attrice e influencer francese. Conosciuta per i suoi capelli biondi, è considerata una moderna Brigitte Bardot. Ha iniziato la sua carriera come modella 5 anni fa e ha partecipato alla realizzazione del film francese “La creme de la creme” nel 2014. E’ stata immortalata su numerose riviste come Treats, Maxim e Playboy, per il suo stile unico e glamour. Nel maggio 2018, è stata invitata al Festival di Cannes per assistere alla premiere di “Ash è il bianco più puro”. Molto attiva nei social media con oltre 400 mila follower, condivide quotidianamente le foto con abiti chic e glamour nella capitale francese e nei suoi viaggi in giro per il mondo. È anche conosciuta per essere presente durante l’haute couture e le settimane della moda in tutto il mondo, sostenendo i suoi stilisti preferiti. La bella modella sta anche attivamente difendendo i diritti delle donne.

