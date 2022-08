Pd presenta “programma giovani”: dal voto a 16enni a contributo affitti

Enrico Letta

Con lo slogan “I giovani sono il motore del futuro italiano. Per questo li candidiamo” Enrico Letta ha presentato il programma delle azioni proposte dal PD e i candidati. Ecco i punti salienti del programma “Un Paese per i giovani” illustrati durante la conferenza stampa a cui hanno partecipato i capilista del proporzionale under 35 proposti da Letta e approvati dalla direzione: potenziamento del Fondo di Garanzia mutui per la prima casa; contributo affitti di 2.000 euro per studenti e lavoratori under 35; azzeramento contributi per assunzioni a tempo indeterminato; abolizione stage extracurricolari e potenziamento dell’apprendistato.

E ancora, dotazione di 10mila euro per i 18enni con redditi medio bassi, sulla base dell’Isee familiare; pensione di garanzia per carriere lavorative discontinue e precarie; stage curriculari solo retribuiti; rafforzamento dell’assegno unico; diritto di voto a fuorisede e 16enni. “Il mio obiettivo – ha detto Letta presentando il programma – è di portare il PD al centro dell’attenzione dei giovani e di riportare il partito democratico ad essere il primo partito votato dai giovani”.

Insieme a Letta, i capilista del proporzionale under 35 per questo proposti da Letta e approvati dalla direzione: Caterina Cerroni, candidata alla Camera nel collegio plurinominale del Molise; Chiara Gribaudo, candidata alla Camera nel collegio plurinominale Piemonte 2; Raffaele La Regina, candidato alla Camera nel collegio plurinominale della Basilicata; Silvia Roggiani, candidata alla Camera nel collegio plurinominale Lombardia 1; Marco Sarracino, candidato alla Camera nel collegio plurinominale Napoli 2; Rachele Scarpa, candidata alla Camera nel collegio plurinominale di Venezia-Treviso-Belluno ed Elly Schlein, candidata alla Camera nel collegio plurinominale Emilia-Romagna 2.

