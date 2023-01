Pedopornografia, arrestati anche autista scuolabus e catechista

Vasta operazione della polizia di Firenze di contrasto alla pedopornografia. Sono state arrestate cinque persone per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e denunciate altre 26. Il blitz si inserisce nella più ampia operazione “DICTUM”, che ha visto coinvolti oltre 1.700 utenti in Italia, 31 dei quali in Toscana, che si procacciavano materiale attraverso un noto servizio di cloud storage estero.

Dalle indagini è emerso che molti svolgevano attività lavorativa o extra-lavorativa che consentiva contatti quotidiani con bambini. Uno degli arrestati era autista di scuolabus, un altro catechista, mentre altri due avevano rapporti con figli o parenti di fascia di età tra uno e 8 anni. Per cinque degli indagati è stata accertata anche la pericolosità, in quanto stabilmente dediti alla raccolta e allo scambio di materiale pornografico realizzato con l’impiego di minori di 18 anni.

