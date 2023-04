Psichiatra aggredita: iniziato accertamento morte cerebrale

Barbara Capovani

È iniziata la procedura di accertamento di morte cerebrale per la psichiatra aggredita a Pisa, lo comunica il bollettino medico congiunto dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e Azienda Usl Toscana nord-ovest. Non c’è più nulla da fare, per Barbara Capovani, e al termine dell’iter di dichiarazione della morte cerebrale – come erano le sue volontà – inizierà la procedura per la donazione degli organi. “Oggi pomeriggio, intorno alle 17.40, al termine della verifica di tutti gli esami clinici e strumentali necessari, la commissione di specialisti ha disposto sulla paziente l’inizio della procedura di accertamento di morte cerebrale la cui conclusione è prevista intorno alle 23.40. Al termine del periodo di osservazione si procederà alla donazione degli organi, assecondando in tal modo una sua espressa volontà che i familiari hanno condiviso”, si spiega nel bollettino.

Secondo gli investigatori il presunto aggressore, che l’ha sorpresa alle spalle e presa a sprangate, nutriva forti rancori nei confronti della dottoressa. Si tratta presumibilmente di un ex paziente 35enne fermato questa notte e condotto nel Carcere Don Bosco della città toscana. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura, l’uomo si sarebbe presentato in ospedale per aggredire Capovani già il giorno precedente, ma la donna non era presente in struttura. Il 21 aprile però l’ha colpita alle spalle mentre stava togliendo il lucchetto dalla sua bicicletta per tornare a casa dopo il turno di lavoro.

