Rai, Gasparri su Bianchi: intollerabile intreccio con politica

“Quali campagne elettorali, peraltro probabilmente perdenti, sta preparando Donatella Bianchi utilizzando la visibilità di una trasmissione Rai come `Linea Blu` che conduce dopo essersi schierata politicamente ed essersi candidata alle elezioni regionali del Lazio? Ho ricevuto una ridicola risposta dagli uffici Rai ad una mia interrogazione – dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri componente della Commissione di Vigilanza Rai -. Rinnoverò l’interrogazione, interverrò ancora in Commissione di Vigilanza sul tema, e ne faccio oggetto di una pubblica polemica”.

“I fatti sono chiari – prosegue Gasparri -. C`è chi usa la Rai con la logica delle porte girevoli. Sto dentro, chiedo permessi anche per incarichi esterni, poi mi candido alle elezioni con i grillini, poi rinuncio, perché non divento Presidente, all’incarico di Consigliere regionale e rientro in Rai pronta a ricondurre la mia trasmissione. Un uso dinamico della visibilità Rai per poi candidarsi alle elezioni. E l’azienda consente tutto questo. Un intreccio tra politica e servizio pubblico che non può essere tollerato. Ritorno a porre pubblicamente il problema e lo farò in Commissione di Vigilanza. Il canone non deve finanziarie questo modo di agire”.

