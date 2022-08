Regionali Sicilia, Azione e Iv lanciano candidatura governatore Armao

L’attuale vice presidente della Regione nel governo di Nello Musumeci, Gaetano Armao sarà candidato per il Terzo Polo alla presidenza della Regione Siciliana. Armao, assessore all’Economia è stato indicato da Azione e Italia Viva. In Sicilia, fino a questo momento sono candidati, per il centrodestra, Renato Schifani, per il Pd, Lista Cento Passi di Claudio Fava e M5S, Caterina Chinnici e l’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca con la lista “De Luca sindaco di Sicilia”.

