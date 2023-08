Riaprono le scuole, Gli alunni di Bolzano saranno i primi a tornare tra i banchi

Gli alunni della provincia autonoma di Bolzano saranno i primi a tornare tra i banchi di scuola, il 5 settembre 2023. Ma per la maggior parte degli studenti italiani le lezioni tra il 12 e il 19 settembre. È stato pubblicato, sul sito del ministero dell’Istruzione, il calendario dell’anno scolastico 2023/2024 con le date di inizio del nuovo anno scolastico e i dettagli su ponti e pause estive.

QUANDO RIAPRONO LE SCUOLE

Secondo i calendari regionali, il 12 settembre torneranno in classe gli alunni di Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e della provincia di Trento. Il 13 settembre si riapriranno i cancelli per gli studenti della Campania; il 14 per gli alunni di Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria. Il 15 settembre sarà il giorno degli studenti del Lazio, della Toscana e dell’Emilia-Romagna. Ultimi a rientrare in classe, gli studenti della Sicilia e della Valle d’Aosta, il 19 settembre.

PAUSE E PONTI

Le lezioni verranno sospese per la pausa natalizia tra il 23 e il 24 dicembre, per riprendere poi il 7 gennaio (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Sardegna e Toscana ripartiranno il 5 gennaio). Dal 6 all’11 aprile, invece, le scuola rimarranno chiuse per le festività pasquali. Quest’anno saranno diversi i ponti a disposizione per famiglie e studenti: il 1° novembre (festa di tutti i Santi) sarà un mercoledì, mentre l’8 dicembre cadrà di venerdì. Il 25 aprile (anniversario della Liberazione) e il 1° maggio saranno rispettivamente un giovedì e un mercoledì. La festa nazionale della Repubblica, il 2 giugno, cadrà invece di domenica.

