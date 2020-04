A tavola arriva lo tzatziki, il condimento per tutti i gusti

Lo tzatziki, Τζατζίκι in greco, è un antipasto greco, usato anche come salsa o contorno, facile da realizzare a base di tre ingredienti principali: yogurt greco, cetriolo e aglio. È di certo una delle ricette più conosciute e apprezzate della cucina ellenica e diffusa anche in molti altri paesi balcanici. Lo tzatziki viene tipicamente utilizzato come condimento in diversi piatti e può essere ad esempio servito con fragranti crostini o in accompagnamento alla pita, il tipico pane greco bianco, soffice e piatto. Ottimo anche arricchire l’insalata di riso al posto della maionese o, sempre al posto di quest’ultima salsa, per accompagnare le patatine fritte. Per realizzare questa ricetta basteranno solo 10 minuti e non ci sarà bisogno di alcuna cottura, aspetto che rende questa preparazione ideale per essere realizzata anche nel periodo estivo.

Ingredienti

250 g di yogurt greco – 1 cetriolo – 2 cucchiaini di aneto tritato – 1 cucchiaino di aceto – 1 spicchio di aglio – sale – olio extravergine di oliva

Procedimento

Lavate bene il cetriolo e senza sbucciarlo tritatelo finemente, salatelo e mettetelo a scolare. È importante che il cetriolo rilasci quanta più acqua possibile, quindi possiamo anche mette il preparato in un canovaccio un po’ fine e molto poroso, chiuderlo bene e strizzarlo con una certa energia, in modo da far perdere buona parte dell’acqua contenuta all’interno del cetriolo abbastanza rapidamente. Pulite e tritate finemente l’aglio. In una ciotola versate lo yogurt, unite il cetriolo strizzato, l’aneto e l’aglio tritati, l’aceto e aggiustate di sale. Mischiate il tutto e servite, condendo la superficie con abbondante olio evo. Un consiglio, prima di servirlo fare riposare in frigo per circa trenta minuti così da farlo insaporire.

