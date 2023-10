Risultati e classifica serie A. Torino, il derby alla Iuve

Massimiliano Allegri

Questi i risultati e la classifica del campionato di serie A dopo MOnza-Salernitana 3-0

8^ giornata Empoli-Udinese 0-0 Lecce-Sassuolo 1-1, Inter-Bologna 2-2, Juventus-Torino 2-0, Genoa-Milan 0-1 Monza-Salernitana 3-0 15 Frosinone-Hellas Verona 15 Lazio-Atalanta 18 Cagliari-Roma 20.45 Napoli-Fiorentina

Classifica: Milan 21, Inter 19, Juventus 17, Napoli, Fiorentina 14, Atalanta 13, Lecce, Monza 12, Bologna 11, Sassuolo 10, Frosinone, Torino 9, Genoa, Roma, Verona 8, Lazio 7, Udinese 5, Empoli 4, Salernitana 3, Cagliari 2.

9^ Sabato 21 ottobre 15 Hellas Verona-Napoli 18 Torino-Inter 20.45 Sassuolo-Lazio Domenica 22 ottobre 12.30 Roma-Monza 15 Bologna-Frosinone 15 Salernitana-Cagliari 18 Atalanta-Genoa 20.45 Milan-Juventus Lunedì 23 ottobre 18.30 Udinese-Lecce 20.45 Fiorentina-Empoli

Inzaghi

“Sono arrabbiato come sono arrabbiati tutti i giocatori nello spogliatoio. È la seconda volta che in casa andiamo in vantaggio e non vinciamo: con il Sassuolo abbiamo perso, stavolta abbiamo pareggiato. Abbiamo perso due punti sanguinosi. Dopo il 2-0 abbiamo commesso due imprecisioni che non possiamo permetterci”. Simone Inzaghi è nero dopo il pareggio con il Bologna. Avanti 2-0 la formazione nerazzurra ha chiuso il match sul 2-2.

“Dovevamo muoverci meglio – continua – i due gol sono due disattenzioni gravi. Così si sciupano ottime prestazioni come quella di oggi: con quello che avevamo prodotto, accetto difficilmente il pareggio. E anche dopo quei due gol concessi al Bologna abbiamo creato molto senza però trovare di nuovo la rete: abbiamo avuto delle occasioni per vincere, con Lautaro, con Carlos Augusto”.

Allegri

“Sono contento per Gatti che dopo il Sassuolo si è ripreso molto velocemente, farà altri sbagli come tutti ma deve rimanere sereno”. Parola di Massimiliano Allegri dopo il successo nel derby. “Abbiamo trovato un Torino che non riuscivamo ad andare a prendere, poi ci siamo messi a difendere col 4-4-2 e lì siamo andati in crescendo. Difensivamente siamo stati ordinati, abbiamo giocato un buon calcio. Dopo la sosta riprenderemo a lavorare e avremo una grande partita”.

Dopo il Sassuolo tre partite senza gol: “Col Sassuolo ci sono stati errori singoli, son quelle serate che capitano. Importante aver avuto una bella reazione, son cose che capitano e bisogna tornare alla normalità che alla Juve è vincere le partite. Stasera bisogna ringraziare i tifosi che son stati straordinari. Avere questo clima all`interno dello stadio per tutto l`anno sarebbe straordinario”. “Ci aspettavamo una gara del genere. I granata sono stati aggressivi per i primi 20′, non riuscivamo ad andare a prenderli. Avere varie soluzioni, dall’inizio o a gara in corso, è importante. L’obiettivo? Sempre il quarto posto, ma ciò non ci preclude di pensare ad altro, siamo la Juve”.

