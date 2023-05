Roma-Inter 0-2. Nerazzurri al terzo posto

Romelu Lukaku

L’Inter infila la quarta vittoria di fila in A in casa della Roma e ritorna in zona Champions, attualmente al quarto posto a pari punti con la Juve terza (che gioca domenica con l’Atalanta alle 12.30). Sblocca una rete di Dimarco al 33′ sul cross di Dumfries. Nella ripresa bis di Lukaku servito da Lautaro. La Roma (che ritrova Dybala, dentro al 72′) è al quarto insuccesso consecutivo in campionato, Mou resta a quota 58 punti

34a giornata Milan-Lazio 2-0, Roma-Inter 0-2, ore 20.45 Cremonese-Spezia, domenica 7 maggio ore 12.30 Atalanta-Juventus, ore 15 Torino-Monza, ore 18 Napoli-Fiorentina, ore 20.45 Lecce-Verona, lunedì 8 maggio ore 18.30 Udinese-Sampdoria, Empoli-Salernitana, ore 20.45 Sassuolo-Bologna.

Classifica: Napoli 80, Lazio 64, Juventus, Inter 63, Milan 61, Atalanta, Roma 58, Fiorentina 46, Bologna, Torino, Monza 45, Sassuolo, Udinese 43, Salernitana, Empoli 35, Lecce 31, Spezia, Verona 27, Cremonese 21, Sampdoria 17.

35a giornata venerdì 12 maggio ore 20.45 Lazio-Lecce, sabato 13 maggio ore 15 Salernitana-Atalanta, ore 18 Spezia-Milan, ore 20.45 Inter-Sassuolo, domenica 14 maggio ore 12:30 Verona-Torino, ore 15 Fiorentina-Udinese, Monza-Napoli, ore 18 Bologna-Roma, ore 20.45 Juventus-Cremonese, lunedì 15 maggio ore 20:45 Sampdoria-Empoli.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA