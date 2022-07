Ryan Mendoza tra stanze, cortili e giardini del Palazzo Reale di Palermo

Ryan Mendoza

Dal culto dei falsi idoli, simboleggiati dal vitello d’oro, ai pipistrelli che sembrano richiamare le inquietudini della società: dopo tre anni di lavoro ecco la mostra quasi interamente site specific voluta dalla Fondazione Federico II diffusa tra stanze, cortili e giardini del Palazzo Reale. Pitture, sculture, installazioni, persino un grande polittico e una proiezione. Un’arte irrequieta dinanzi ai rassegnati, indifferenti, predicatori di virtù e fedeli consumatori di verità onnicomprensive. Da Palazzo Reale giunge l’urlo silente ma potente di Ryan Mendoza. “Look at this mess”, si legge in un’opera: guarda il “pasticcio”, affronta il “disordine” del mondo che ci circonda. Come in un esercizio di “defusione cognitiva”, l’artista invita ad espandere il proprio sguardo e affrontare la realtà come spazio della possibilità contro il pensiero emergente del nostro tempo che tende a “restringere”: non chiudere gli occhi di fronte alle ambiguità della società di oggi perché non c’è più tempo: tic tac tic tac, un countdown assordante incalza tutti noi. Un disordine e un’ambiguità che tormentano l’artista statunitense-cittadino del mondo, che ha conquistato spazio e autorevolezza a livello globale sui diritti umani e sul piano della critica attraverso la vocazione visiva strettamente connessa con la tendenza alla denuncia, cifra peculiare della sua ricerca. Mendoza svela i paradossi del nostro tempo ed elabora una riflessione critico-artistica sugli scenari in cui ci muoviamo.

“The Golden Calf” – questo il titolo della mostra che sarà visitabile al pubblico da domani 31 luglio fino al 26 settembre 2022 a Palazzo Reale. Era presente lo stesso Ryan Mendoza, un passato tra New York, Berlino e Napoli, che per tre anni ha lavorato dai piedi dell’Etna sempre in contatto con la Fondazione Federico II a Palermo. Curata dalla Fondazione Federico II col patrocinio del Ministero della Cultura, il percorso di costruzione della mostra ha visto la preziosa e costante collaborazione della Fondazione Brodbeck. La Fondazione Morra Greco ha gentilmente prestato alcune opere. La mostra è il risultato autentico di un percorso concettuale. Un gigantesco lavoro dal concept forte e pregno di rimandi alla tradizione e alla contemporaneità, quasi interamente site specific, ideati per la Fondazione Federico II e per Palazzo Reale, un tempo dimora del sovrano. “Ho accettato – ha detto Ryan Mendoza – la sfida di una mostra contemporanea, in un luogo con quasi mille anni di storia, in piena pandemia. Ho creato una montagna di peluche e voli di pipistrelli, metafora di una società spenta e soggiogata, idoli davanti ai quali prostrarci, noi tribù in cerca di una guida in grado di riattivare la capacità di percepire e di intercettare valori perduti. Nei dipinti la decapitazione mi appare a posteriori: gli uomini e le donne li ritrovo così, come dei busti che galleggiano fluttuanti e senza radici. Questa mostra mi evoca il tradimento, il tradimento alla natura, il tradimento tra esseri umani, il tradimento universale. La Fondazione Federico II ha stretto una collaborazione con gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Catania, che ringrazio perché con loro abbiamo realizzato la grande opera Stuffed Animals”.

Quasi tutte le opere sono state espressamente realizzate da Mendoza per questo evento espositivo, lavorando a lungo alle pitture, alle sculture in ceramica e ad altre in mixed media, concepite come parole di un puzzle lessicale. Ryan Mendoza realizza opere ibride e multiformi e genera volutamente progetti effimeri ma eterni come nel caso di The Golden Calf. In un’epoca in cui ci fondiamo in modo ossessivo coi nostri pensieri – che finiscono per coincidere con la propria identità provocando ambiguità su reale e irreale o giusto e sbagliato – l’artista prova fino all’aberrazione a ricreare un nuovo canale di comunicazione del tutto vergine. È su questa frequenza che vuole dialogare. Un’elaborazione artistica che prima di diventare una mostra ha cambiato pelle in corso d’opera, ha vissuto traumi e crisi profonde, alternati a slanci creativi e spirito collettivo. Rimane poco del progetto iniziale e questo rappresenta una peculiarità intrinseca diventato il valore aggiunto. Anche Federico II, visionario ma scomodo e tormentato, probabilmente avrebbe apprezzato questo sguardo crudo e aperto sul mondo. La Fondazione Federico II ha voluto una mostra diffusa in diversi spazi del Palazzo, all’esterno del Palazzo e persino lontano dalla Sicilia. Una mostra che abbraccia diversi linguaggi dell’arte: dal video alla scultura per finire con la pittura, che domina la scena. Quasi un percorso alla ricerca di identità. Dalle stanze, dal giardino, dal cortile di Palazzo Reale le opere di Ryan Mendoza cercano verità senza mai arretrare per compiacere il pubblico.

In un delirio organizzato, Mendoza frantuma ogni staticità di significato per far sì che la vera trama sia la non trama e l’anti-narrazione. Un indizio, tuttavia, si coglie nel titolo della mostra (Il Vitello d’Oro) che evoca un immaginario in grado di spaziare dall’arte alla religione e coniugare temi dell’iconografia tradizionale con il disagio quotidiano dei nostri tempi. Il “Vitulus Aureus” compare, infatti, nella Bibbia (Esodo 32) quando sul Monte Sinai, in attesa del ritorno di Mosè, Aronne fece fondere un vitello d’oro e vi costruì davanti un altare per soddisfare il bisogno di adorare un idolo. L’artista associa il vitello d’oro al culto per i beni materiali e i falsi idoli (e rende probabilmente omaggio alla figura di Federico II, come guida per i nostri tempi incerti).

Pitture

Al piano nobile le pitture di Mendoza che si alimentano di visioni solo apparentemente inconciliabili come la cultura pop americana e la tradizione barocca europea, rilette alla luce del presente. È espressione di quel ritorno a un linguaggio che sembrava ormai obsoleto ma riesce invece a reinventare il quotidiano attraverso temi in cui si rispecchiano le ossessioni contemporanee. L’immaginario dell’artista è costellato di presenze epifaniche come ritratti di persone e animali, talmente vivi da far idealmente percepire il battito cardiaco. Nelle opere di Ryan Mendoza la colatura del colore, che rimanda al dripping e ai graffiti, crea uno squarcio sulla superficie pittorica invitata a spogliarsi della propria illusorietà. Analogamente la pittura e la scrittura che si intersecano e si reiventano reciprocamente ricorrono all’ambiguità come ipotesi ulteriore di conoscenza e colgono il senso nascosto degli avvenimenti a noi più vicini con la consapevolezza della finitezza del nostro tempo e scevri da miti, rituali e stereotipi. Immagine e parole si fondono ma non è del tutto scontato se sia l’immagine a nascondere la parola o è il contrario. L’invasione artistica prosegue anche fuori dal Palazzo per debellare sul nascere l’idea di un allestimento che si traduca in un sistema chiuso, grazie alla proficua collaborazione col Mann (Museo Archeologico Nazionale di Napoli), col Mausoleo di Cecilia Metella, Castrum Caetani (Parco Archeologico dell’Appia Antica) a Roma e col Sistema Museale dell’Università di Palermo (Palazzo Chiaramonte Steri e Orto Botanico). In questi luoghi si trovano dei Pipistrelli, in posizione di riposo, alla ricerca dell’habitat naturale.

Il Polittico

La sintesi del messaggio artistico-pittorico di Mendoza si condensa nel sensazionale Polittico collocato nella Sala dei Viceré che si compone di nove elementi e in cui si combinano i riferimenti complessi cui alludono gli animali – tanto come enigmi solitari (Fawn; Deer; The Golden Calf) quanto nell’eloquente abbraccio di Cover me in a coat of paint – ma anche le presenze umane come nel caso dell’abbraccio, questa volta in chiave sensuale, di Fabia with her love. E, ancora, è particolarmente intenso l’alternarsi di volti femminili (Think of All the Good Things; Girl with hair in front of face; Lara eyes closed; One last time) che si offrono e al contempo si sottraggono allo sguardo del fruitore in un continuo rimando alle possibili contaminazioni con l’altro.

Diaframmi

Ad una serie di opere vivide e colorate dal titolo Abstract spetta un’attenzione speciale. Questi lavori, realizzati su vetro, sono collocati nel percorso espositivo come veri e propri diaframmi. Sembrerebbe che l’artista in questi “pattern” faccia intravedere diversi segni che in modo subliminale ricordano il “respiro” della Cappella Palatina, più volte ammirata da Mendoza durante i sopralluoghi, come a voler creare una memoria sottotraccia ed un tutt’uno opere-mostra, mostra-Palazzo, opere-mostra-Palazzo. Queste opere al contempo assumono la funzione di scandire lo spazio tra le altre opere e quindi di accompagnarne la visione mai passiva. Lo sfondo di uno degli Abstract rimanda esplicitamente, infatti, a quello di uno dei quadri. Passaggio ulteriore in questo itinerario espositivo è la centralità dell’opera plastica di Ryan Mendoza. Dotata di spiccata energia, la sua ricerca sul fronte scultoreo e installativo rivela con grande forza la natura voluta mente ambigua della produzione dell’artista

Animali di peluche

“Stuffed animals” è un’installazione imponente, realizzata parzialmente in ceramica e data dall’accumulo di diversi peluche ammassati, giochi infantili che alludono alla compulsione diffusa tra gli adulti a circondarsi di oggetti. Compare nuovamente il mondo infantile, evocato dai peluche come immediata metafora della libera creatività. Riappare lo stato d’animo di un bambino a cui è stato sottratto l’accesso ai suoi giocattoli ossia alla propria creatività, alla pura libertà di comporre i molteplici significati del proprio mondo. Il cumulo di giocattoli in mostra è il cumulo delle nostre libertà sottratte, di cui dobbiamo riappropriarci per tentare di risolvere il rapporto ambiguo e contorto tra noi e il mondo. Per dare respiro alle esistenze. Per via dell’uso straziante del monocromo che confonde le iconografie a noi note questi singoli peluche tacciono in modo struggente e desolante se osservati singolarmente mentre invece risuonano all’unisono nel loro potentissimo insieme e nella scelta di collocare Stuffed animals nel cortile Maqueda di Palazzo Reale. Pipistrelli. Ai Giardini di Palazzo Reale e in questi luoghi chiave sparsi per l’Italia (Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Mausoleo di Cecilia Metella, Castrum Caetani (Parco Archeologico dell’Appia Antica a Roma e Sistema Museale dell’Università di Palermo, Palazzo Chiaramonte Steri e Orto Botanico), trovano collocazione altrettanti “Bats”, in una versione inedita e irrepetibile ideata per la Fondazione Federico II. I pipistrelli, nella loro posizione di riposo, sembrano alla ricerca dell’habitat naturale. Una disseminazione culturale oltre che fisica. Questi “antieroi” per Mendoza includono la moltitudine degli emarginati e dei più deboli. Bellezza e bruttezza divengono quasi criteri politici e sociali. Dietro quella forma che i più da sempre guardano con ritrosia, per l’artista c’è probabilmente il corpo delle inquietudini e dei conflitti della società. Ryan Mendoza è nato a New York, 1971 ed è un artista americano di grande notorietà. Ha vissuto tra Berlino e Napoli. Oggi vive in Sicilia ai piedi dell’Etna. Le sue opere sono state esposte in gallerie di tutto il mondo: da Milano a Londra, da Parigi a Tokyo.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA