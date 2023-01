Sampdoria-Udinese 0-1, decide Ehizibue, emozione per Vialli

Colpo Udinese che batte la Sampdoria 1-0 con un gol all’88’ di Ehizibue e infuaia la formazione doriana. Meglio la Sampdoria nel primo tempo: in avvio chance per Gabbiadini e Djuricic, che spreca davanti a Silvestri. Nella ripresa ci provano Samardzic e Becao, male Vieira da pochi passi. La sblocca Ehizibue all’88’. Nuovo emozionante tributo a Gianluca Vialli nel pre-partita a Marassi dove prima della partita tra Sampdoria e Udinese il popolo della Samp ha ricordato Gianluca Vialli. Commovente il discorso del presidente ed ex compagno di squadra Lanna: ‘Ti voglio bene’. Presenti tanti blucerchiati del passato, come Cerezo, Lombardo, Mannini e Pagliuca. Intervento in videochiamata del ct Mancini.

19^ Giornata Verona-Lecce 2-0, Salernitana-Napoli 0-2, Fiorentina-Torino 0-1, Sampdoria-Udinese 0-1, ore 15 Monza-Sassuolo, ore 18 Spezia-Roma, ore 20.45 Juventus-Atalanta, lunedì 23 gennaio ore 18.30 Bologna-Cremonese, ore 20.45 Inter-Empoli, martedì 24 gennaio ore 20.45 Lazio-Milan

Classifica: Napoli 50, Milan 38, Inter 37, Lazio, Atalanta, Roma 34, Udinese 28, Torino 26, Fiorentina 23, Juventus (-15), Bologna, Empoli 22, Monza 21, Lecce 20, Salernitana, Spezia 18, Sassuolo 16, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 7.

20^ Giornata venerdì 27 gennaio ore 18.30 Bologna-Spezia, ore 20.45 Lecce-Salernitana, sabato 28 gennaio ore 15.00 Empoli-Torino, ore 18.00 Cremonese-Inter, ore 20.45 Atalanta-Sampdoria, domenica 29 gennaio ore 12.30 Milan-Sassuolo, ore 15 Juventus-Monza, ore 18.00 Lazio-Fiorentina, ore 20.45 Napoli-Roma, lunedì 30 gennaio ore 20.45 Udinese-Verona,

