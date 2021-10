Sassuolo batte 3-1 Venezia e lo stacca in classifica

Il Sassuolo ritrova il successo battendo il Venezia 3-1 e staccandolo in classifica. Okereke la sblocca con un gran gol all’incrocio, pareggio immediato di Berardi che ha anche due occasioni per la doppietta, ma Romero chiude alla grande. Nella ripresa l’autorete di Henry e il primo gol in A di Frattesi regalano la vittoria al Sassuolo.

Risultati (nona giornata): Torino-Genoa 3-2, Sampdoria-Spezia 2-1, Salernitana-Empoli 2-4, Sassuolo-Venezia 3-1, Bologna-Milan ore 20.45, Atalanta-Udinese domenica 24 ore 12.30, Fiorentina-Cagliari domenica 24 ore 15, Hellas Verona-Lazio domenica 24 ore 15, Roma-Napoli domenica 24 ore 18, Inter-Juventus domenica 24 ore 20.45.

Classifica: Napoli 24, Milan 22, Inter 17, Roma 15, Lazio, Atalanta, Juventus 14, Bologna, Fiorentina, Empoli 12, Torino Sassuolo 11, Udinese, Sampdoria 9, Verona, Venezia 8, Spezia 7, Cagliari, Genoa 6, Salernitana 4.

Prossimo turno (decima giornata): Spezia-Genoa martedì 26 ore 18.30, Venezia-Salernitana martedì 26 ore 18.30, Milan-Torino martedì 26 ore 20.45, Juventus-Sassuolo mercoledì 27 ore 18.30, Sampdoria-Atalanta mercoledì 27 ore 18.30, Udinese-Hellas Verona mercoledì 27 ore 18.30, Cagliari-Roma mercoledì 27 ore 20.45, Empoli-Inter mercoledì 27 ore 20.45, Lazio-Fiorentina mercoledì 27 ore 20.45, Napoli-Bologna giovedì 28 ore 20.45.

