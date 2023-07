Serie A, si comincia con Empoli-Verona e Frosinone-Napoli

Empoli-Verona e Frosinone-Napoli daranno il via, sabato 19 agosto alla stagione di Serie A 2023/2024. Entrambi i match sono in programma alle ore 18.30.

Alle 20.45 scenderanno in campo Genoa-Fiorentina e Inter-Monza. Domenica alle 18.30 Roma-Salernitana e Sassuolo-Atalanta; alle 20.45 Lecce-Lazio e Udinese-Juventus. Posticipi della 1° giornata al lunedì 21 agosto Torino-Cagliari alle 18.30 e Bologna-Milan alle 20.45.

Seconda giornata con Frosinone-Atalanta e Monza-Empoli in anticipo alle 18.30 del sabato; alle 20.45 in campo Verona-Roma e Milan-Torino; domenica 27 agosto alle 18.30 Fiorentina-Lecce e Juventus-Bologna; alle 20.45 Lazio-Genoa e Napoli-Sassuolo. Nel posticipo del lunedì tocca a Cagliari-Inter alle 20.45 e Salernitana-Udinese alle 18.30.

Terza giornata venerdi 1 settembre con l’anticipo extralusso Roma-Milan alle 20.45. In precedenza alle 18.30 Sassuolo-Verona. Sabato 2 settembre alle 18.30 Bologna-Cagliari e Frosinone-Udinese; alle 20.45 Napoli-Lazio e Atalanta-Monza. Chiudono il programma domenica alle 18.30 Inter-Fiorentina e Torino-Genoa; alle 20.45 Empoli-Juve e Lecce-Salernitana

Quarta giornata di sabato 16 settembre: alle 15.00 Juventus-Lazio, alle 18.00 derby della Madonnina Inter-Milan. Chiude il sabato alle 20.45 Genoa-Napoli. Domenica in campo Cagliari-Udinese (12.30), Frosinone-Sassuolo (15), Monza-Lecce (15), Fiorentina-Atalanta (18), Roma-Empoli (20.45). Posticipi del lunedì: 18.30 c’è Salernitana-Torino, alle 20.45 Hellas Verona-Bologna.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA