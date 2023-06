Sicilia, alle 12 affluenza alle urne per ballottaggi in forte calo

In Sicilia si è registrata una affluenza in forte calo nei quattro comuni della, tra cui il capoluogo Siracusa, in cui si vota per i ballottaggi delle elezioni amministrative.

Alle 12 aveva votato l`8,59 per cento degli aventi diritto, con una flessione del 5,90 per cento rispetto alle precedenti consultazioni. A Siracusa, sino a mezzogiorno, aveva votato il 9,34 per cento degli elettori.

