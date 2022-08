Sicilia: ok della Meloni a Schifani candidato centrodestra, Berlusconi sblocca l’impasse

Renato Schifani

Via libera da Fratelli d’Italia alla rinuncia alla ricandidatura di Nello Musumeci alla presidenza della Sicilia nelle elezioni del 25 settembre in abbinamento alle Politiche e all’indicazione del centrodestra al suo posto per l’ex presidente del Senato Renato Schifani. “Abbiamo dato il nostro ok – riferisce Ignazio La Russa- a Berlusconi. Se c’è già anche quello di Salvini la candidatura è definitiva. Altrimenti bisogna aspettare la valutazione della Lega. Ma credo sostanzialmente ci sia perché dubito Berlusconi ci presenti una proposta senza averla concordata con Salvini.

A sbloccare l’impasse molto interna a Forza Italia con il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè fino all’ultimo impegnato a sostenere la candidatura di Stefania Prestigiacomo, è intervenuto direttamente Berlusconi. L’accordo nel centrodestra che ha riservato a Forza Italia l’indicazione della candidatura alla presidenza della Sicilia comporterebbero l’indicazione da parte di Fdi del candidato alla presidenza nel Lazio alle urne il prossimo inverno e da parte della Lega alla presidenza della Lombardia alle urne la prossima primavera. Corse con Francesco Lollobrigida nel Lazio e Attilio Fontana in Lombardia nel ruolo di front runner.

