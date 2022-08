Smalling regala la vetta alla Roma: 1-0 alla Cremonese

Chris Smalling

Così come contro la Salernitana, anche all`esordio stagionale all`Olimpico alla Roma basta un gol per portare a casa i tre punti. Contro la Cremonese decide un colpo di testa di Chris Smalling al 65`. I giallorossi si portano così in vetta alla classifica, ma devono fare i conti con l`infortunio di Zaniolo, uscito per un problema alla spalla. Buona la prova della Cremonese, che rimane però ferma a quota 0.

Risultati 2^ Giornata Udinese-Salernitana 0-0, Torino-Lazio 0-0, Inter-Spezia 3-0, Sassuolo-Lecce 1-0, Empoli-Fiorentina 0-0, Napoli-Monza 4-0, Bologna-Hellas Verona 1-1, Atalanta-Milan 1-1, Roma-Cremonese 1-0, 20.45 Sampdoria-Juventus.

Classifica: Napoli, Inter, Roma 6, Lazio, Torino, Fiorentina, Milan, Atalanta 4, Spezia, Juventus, Sassuolo, Roma 3, Salernitana, Udinese, Empoli, Bologna, Verona 1, Cremonese, Lecce, Monza, Empoli, Sampdoria 0.

3^ Giornata Venerdì 26 agosto: 18.30 Monza-Udinese, 20.45 Lazio-Inter, Sabato 27 agosto: 18.30 Cremonese-Torino, Juventus-Roma, 20.45 Milan-Bologna, Spezia-Sassuolo, Domenica 28 agosto: 18.30 Hellas Verona-Atalanta, Salernitana-Sampdoria, 20.45 Lecce-Empoli, Fiorentina-Napoli.

