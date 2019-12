Sofia Loren “Legend award” al 24esimo “Capri, Hollywood”

Sofia Loren riceverà il 30 dicembre il Capri Legend Award dalle mani della sua amica Lina Wertmüller. L’evento avverrà ad Anacapri in occasione del Galà della 24esima edizione di “Capri, Hollywood – The International Film Festival”. La celebre regista è chairperson onoraria del festival sin dal 1995. “La più grande diva al mondo, icona del cinema italiano, avrà tutti gli onori possibili in una cerimonia ideale proseguimento dalla notte dei Governors Awards (gli Oscar alla carriera, lo scorso ottobre, ndr), quando fu proprio Sofia Loren a chiamare sul palco la sua grande amica regista – dichiara Pascal Vicedomini, fondatore e produttore di Capri Hollywood -. Sofia a Capri e’ una magia, un sogno che si avvera. Il miglior modo per iniziare le celebrazioni del 25.mo anniversario della fondazione dell’Istituto Capri nel mondo e del nostro Festival”.

Capri e’ il luogo dove sessant’anni fa l’attrice girò ‘La baia di Napoli’ di Melville Shavelson insieme a Clark Gable. Con una cerimonia in onore di Lionel Richie, leggenda della musica americana, attivista per i diritti umani e filantropo, designato ‘Capri Person of the Year 2019′, la 24 esima edizione di Capri, Hollywood sarà presentata domani all’ Hotel de Russie di Roma.

Già annunciati alcuni riconoscimenti: per il miglior cast a ‘C’era una volta.. a Hollywood’ di Tarantino, per la ‘Miglior Sceneggiatura non originale’ a Steven Zaillian per “The Irishman” diretto da Martin Scorsese, e il Capri International Feature Film a ‘Il Traditore’ di Marco Bellocchio (film designato dall’Italia per l’Oscar). Chairpersons dell’edizione 2019 sono la regista Francesca Archibugi e l’artista israeliana Noa. Il festival dedicato alla memoria di Gillo Pontecorvo nel centenario della nascita, è promosso dall’Istituto Capri nel mondo col sostegno del Mibact-Dg Cinema e della Regione Campania.

