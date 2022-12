Storico, nel 2024 il Tour de France parte dall’Italia

Nel 2024 Il Tour de France scatterà per la prima volta dall’Italia. Sarà Firenze ad ospitare la Grande Partenza, con un omaggio a Gino Bartali. Prima tappa con arrivo a Rimini.

La seconda frazione, che ricorderà Marco Pantani, prenderà il via da Cesenatico e finirà in centro a Bologna dopo aver scalato per due volte il San Luca. La terza tappa, tra Emilia Romagna e Piemonte, si concluderà invece a Torino con partenza da Piacenza, la prima per velocisti. La quarta tappa infine inizierà a Pinerolo, in memoria di Fausto Coppi, per arrivare in Francia.

