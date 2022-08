Svelate prime immagini di Diabolik-Ginko all’attacco!

Svelate le prime immagini di “Diabolik – Ginko all’attacco!”, il nuovo film firmato dai Manetti bros., nelle sale dal 17 novembre. A indossare la maschera del Re del Terrore è Giacomo Gianniotti, al suo fianco Miriam Leone e Valerio Mastandrea nei panni rispettivamente dell’affascinante Eva Kant e dell’instancabile ispettore Ginko e Monica Bellucci in quelli di Altea, l’eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma.

Va da sé che il loro Diabolik segue la scia del fumetto delle Giussani, e non le orme tracciate dal mercato odierno. Per esempio Eva Kant rimanda alla Kim Novak di La donne che visse due volte: «Kant è una donna che trasmette l’eleganza e la femminilità dell’epoca, è il ghiaccio bollente delle dive di Hitchcock», ha dichiarato Miriam Leone. Staremo a vedere se i due registi hanno scelto strade diverse o hanno tenuto la barra al centro. La trama è ancora top secret, mentre una cosa è certa: Giacomo Gianniotti è il nuovo Re del terrore. Con il soggetto scritto dai Manetti bros. e Mario Gomboli, tratto dalla storia originale di Angela e Luciana Giussani, la sceneggiatura a firma dei Manetti bros. e Michelangelo La Neve, Diabolik: Ginko all’attacco! è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e Bleidwin, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di Friuli Venezia Giulia Film Commission.

