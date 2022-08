Terzo Polo, Maria Elena Boschi candidata in Calabria alla Camera

Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, sarà capolista in Calabria alla Camera per il terzo polo ed al numero 2 ci sarà il senatore uscente di Italia Viva Ernesto Magorno, sindaco di Diamante. La lista per il Senato, invece, sarà guidata dal segretario regionale di Azione Fabio Scionti, seguito dalla coordinatrice di Crotone di Italia Viva Daniela Ventura. Sono queste, anche se manca l’ufficialità, le candidature decise in Calabria dal terzo polo secondo fonti dello schieramento. Resta ancora l’incertezza, invece, riguardo alle candidature ai collegi uninominali.

