Sport 19 marzo 2023

Continua il volo del Napoli verso lo scudetto. Allo stadio Grande Torino batte 4-0 i granata di Juric e vola a +21 in classifica sull’Inter impegnata stasera a San Siro contro la Juventus. Nell’altro incontro di giornata successo della Fiorentina sul Lecce per 1-0. La squadra di Spalletti domina 4-0 a Torino e si porta provvisoriamente a +21 sul 2° posto aspettando il derby di Roma e Inter-Juve. In avvio la sblocca di testa Osimhen su corner di Zielinski. Pericoloso il Toro con Vlasic e Sanabria, fermato dal palo. Raddoppia Kvaratskhelia che si procura e trasforma il rigore.

Nella ripresa Osimhen fa doppietta ancora di testa (21 gol in campionato). Poker del neoentrato Ndombele. Granata ko dopo due successi di fila. Dopo aver centrato la qualificazione ai quarti di Conference League, la Fiorentina batte il Lecce e porta a casa la quarta vittoria consecutiva in campionato. Decide tutto un autogol di Gallo che, nel tentativo di anticipare Nico Gonzalez, devia in porta l`-1-0. Quarto ko di fila per la squadra di Baroni

27ª giornata Sassuolo-Spezia 1-0, Atalanta-Empoli 2-1, Monza-Cremonese 1-1, 18 Salernitana-Bologna 2-2, Udinese-Milan 3-1, Sampdoria-Verona 3-1, Fiorentina-Lecce 1-0, Torino-Napoli 0-4, 18 Lazio-Roma, 20:45 Inter-Juventus.

Classifica: Napoli 71, Inter 50, Lazio 49, Milan, Roma 47, Atalanta 45, Juventus (-15), Udinese 38, Fiorentina, Torino, Bologna 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 26, Spezia 24, Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13.

28ª giornata sabato 1 aprile ore 15 Cremonese-Atalanta, ore 18 Inter-Fiorentina, ore 20.45 Juventus-Verona, domenica 2 aprile ore 12:30 Bologna-Udinese, ore 15 Monza-Lazio, Spezia-Salernitana, ore 18 Roma-Sampdoria, ore 20:45 Napoli-Milan, lunedì 3 aprile ore 18:30 Empoli-Lecce, ore 20:45 Sassuolo-Torino.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA