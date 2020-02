Tragedia al Carnevale di Sciacca, bimbo cade da un carro e muore

Tragedia al Carnevale di Sciacca, dove un bambino di 4 anni è morto a causa della grave ferita alla testa riportata dopo essere caduto da un carro allegorico. Il piccolo Salvatore Sclafani era stato posto sul carro di categoria A “Volere volare” dal padre per scattare alcune foto. In quel momento però il trattore che trainava la struttura si è messo in moto per percorrere via Figuli, facendo cadere il bambino che ha picchiato violentemente la testa a terra. Inutile si è rivelata la corsa in ospedale, dove il piccolo è arrivato privo di vita. La manifestazione, una delle più antiche e seguite della Sicilia, è stata annullata. Esattamente un anno fa, una tragedia simile era avvenuta al Carnevale di Bologna, dove a morire cadendo da un carro allegorico era stato un bambino di 2 anni e mezzo.

Il pubblico ministero Roberta Griffo ha subito aperto un fascicolo di inchiesta per fare piena luce sull’episodio. In ospedale, a esprimere cordoglio e vicinanza ai familiari, è andato il sindaco Francesca Valenti. “Non ci sono parole – ha detto – è una tragedia immensa”. Le associazioni dei carristi e la società Futuris, che ha avuto affidati l’organizzazione e la gestione del Carnevale di Sciacca, convocate dal dirigente del I settore, unitamente all’Amministrazione Comunale, hanno deciso di sospendere la manifestazione in segno di lutto e profondo cordoglio per la tragedia che si è consumata venerdì sera. Subito dopo, la Questura di Agrigento ha disposto il divieto delle sfilate dei carri allegorici.

Intanto “Dalla Citta’ di Agrigento giunga un forte abbraccio alla comunità di Sciacca, colpita dalla tragedia avvenuta al Carnevale 2020. L’Amministrazione si stringe al dolore della famiglia del piccolo Salvatore che ha drammaticamente perso la vita durante la sfilata dei carri e manifesta la vicinanza dell’intera citta’ di Agrigento al sindaco Francesca Valenti e a tutta la cittadinanza”. Così il Sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, in un messaggio fatto pervenire al Sindaco di Sciacca, Francesca Valenti.

LA PRESIDENTE DEL CARNEVALE DI VIAREGGIO

“Profondo dolore, sgomento, tristezza così commenta la notizia del grave incidente che ha colpito la Città di Sciacca e il suo Carnevale”. A parlare è la presidente del Carnevale di Viareggio e dell’Associazione dei carnevali italiani Maria Lina Marcucci. “Desidero esprimere a nome dell’intero mondo del Carnevale d’Italia, della città di Viareggio e di tutti gli amici del Carnevale di Viareggio la più sincera vicinanza ai genitori del piccolo Salvatore, alla citta di Sciacca, ai suoi artisti e a quanti sono impegnati nel Carnevale per la morte di Salvatore”.

“Una tragedia – dichiara la presidente del Carnevale di Viareggio – di fronte alla quale possiamo solo restare attoniti. Il Carnevale celebra la vita, la rinascita, il piacere di stare insieme e di divertirsi e il piccolo Salvatore con il suo papà cercava solo questo. Ricorderemo domani a Viareggio con un gesto simbolico questo piccolo angelo ma il nostro impegno nel ricordo di Salvatore sarà quello di chiedere sempre maggiore attenzione per la sicurezza”.

