Udinese-Sampdoria 2-1, decidono Deulofeu e Udogie

L’Udinese di Cioffi conquista tre punti preziosi in ottica salvezza e stacca proprio la Samp in classifica battendola 2-1 al Friuli. Avvio super dei friulani, avanti già al 3′ con Deulofeu e poi a segno di nuovo prima del quarto d’ora grazie a Udogie. Immediata arriva la reazione blucerchiata, con Caputo che dimezza lo svantaggio. Nella ripresa tante occasioni per l’Udinese: Beto colpisce una traversa, gli ospiti non si rendono più pericolosi e si arrendono al 2-1 finale

28^ GIORNATA: Inter-Salernitana 5-0, Udinese-Sampdoria 2-1, Roma-Atalanta sabato 5 ore 18.00, Cagliari-Lazio sabato 5 ore 20.45, Genoa-Empoli domenica 6 ore 12.30, Bologna-Torino, domenica 6 ore 15.00 Fiorentina-Verona, domenica 6 ore 15.00, Venezia-Sassuolo domenica 6 ore 15.00, Juventus-Spezia domenica 6 ore 18.00, Napoli-Milan domenica 6 ore 20.45

Classifica: Inter 58, Milan, Napoli 57, Juventus 50, Atalanta 47, Roma 44, Lazio 43, Fiorentina 42, Verona 40, Sassuolo 36, Torino 33, Bologna 32, Empoli 31, Udinese 29, Spezia, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 17, Salernitana 15.

29^ GIORNATA (da sabato 12 marzo a lunedì 14 marzo 2022): Salernitana-Sassuolo, sabato 12 ore 15.00, Spezia-Cagliari, sabato 12 ore 15.00, Sampdoria-Juventus, sabato 12 ore 18.00, Milan-Empoli, sabato 12 ore 20.45, Fiorentina-Bologna, domenica 13 ore 12.30, Verona-Napoli, domenica 13 ore 15.00, Atalanta-Genoa, domenica 13 ore 18.00, Udinese-Roma, domenica 13 ore 18.00, Torino-Inter, domenica 13 ore 20.45, Lazio-Venezia, lunedì 14 ore 20.45.

