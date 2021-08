Udinese-Venezia 3-0 nel primo anticipo

L’Udinese inaugura la seconda giornata di Serie A con una vittoria: alla Dacia Arena, i friulani battono 3-0 il Venezia. Pussetto porta in vantaggio gli uomini di Gotti al 29′ con un bel destro in area, poi Deulofeu, entrato al 61′, chiude i giochi al 70′ ribadendo in rete dopo la parata di Lezzerini su Arslan: il tris lo firma Molina al 93′. I bianconeri si portano a 4 punti, mentre la formazione di Zanetti resta a quota 0.

Seconda giornata Udinese-Venezia, Verona-Inter; 28 agosto ore 18.30 Atalanta-Bologna, Lazio-Spezia, ore 20.45 Fiorentina-Torino, Juventus-Empoli; 29 agosto ore 18.30 Genoa-Napoli, Sassuolo-Sampdoria, ore 20.45 Milan-Cagliari, Salernitana-Roma

Classifica temporanea: Udinese 4, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Bologna, Sassuolo, Atalanta, Milan 3, Spezia, Juventus, Cagliari 1, Salernitana, Verona, Torino, Sampdoria, Fiorentina, Empoli, Genoa, Venezia 0

Prossimo turno (terza giornata): 12 settembre: Atalanta-Fiorentina, Bologna-Verona, Cagliari-Genoa, Empoli-Venezia, Milan-Lazio, Napoli-Juventus, Roma-Sassuolo, Sampdoria-Inter, Spezia-Udinese, Torino-Salernitana.

