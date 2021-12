Usa, ridotta durata isolamento per positivi da 10 a 5 giorni

Rochelle Walensky

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno ridotto la durata dell’isolamento per le persone che risultano positive al Covid-19 da 10 a cinque giorni se asintomatici. La riduzione segue la decisione del Cdc della scorsa settimana di ridurre il periodo di isolamento per gli operatori sanitari contagiati se asintomatici. Allo stesso modo, i responsabili sanitari hanno ridotto la durata della quarantena per le persone esposte al virus a cinque giorni se sono vaccinate; se hanno fatto il booster non dovranno sottoporsi a quarantena salvo eccezioni.

Il direttore del Cdc Rochelle Walensky ha affermato che il Paese sarà colpito da un alto numero di casi di Omicron. “Non tutti questi casi saranno gravi. In effetti molti saranno asintomatici”, ha detto all’Ap. “Vogliamo assicurarci che ci sia un meccanismo attraverso il quale possiamo continuare a far funzionare in sicurezza la società mentre seguiamo la scienza”.

