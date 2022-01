Venezia-Empoli 1-1, a Zurkowski replica Okereke

Finisce in parità, 1-1, al Penzo tra Venezia ed Empoli, con la squadra toscana che domina nel primo tempo, crea diverse occasioni e trova il vantaggio con Zurkowski.

Nella ripresa Zanetti manda in campo il nuovo acquisto Nani che impiega meno di 2` a servire l`assist a Okereke per il gol del pareggio.

22^ GIORNATA: Sampdoria-Torino 1-2 , Salernitana-Lazio 0-3, Juventus-Udinese 2-0, Sassuolo-Verona 2-4, Venezia-Empoli 1-1, Roma-Cagliari ore 18, Atalanta-Inter ore 20.45, Bologna-Napoli lunedì 17 ore 18.30, Milan-Spezia lunedì 17 ore 18.30, Fiorentina-Genoa lunedì 17 ore 20.45

Classifica: Inter 49, Milan 48, Napoli 43, Atalanta, Juventus 41, Lazio 35, Fiorentina, Roma 32, Torino 31, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna, Verona 27, Udinese, Sampdoria 20, Spezia 19, Venezia 18, Cagliari 16, Genoa 12, Salernitana 11.

23^ GIORNATA (da venerdì 21 gennaio a domenica 23 gennaio 2022): Verona-Bologna venerdì 21 ore 20.45, Genoa-Udinese sabato 22 ore 15, Inter-Venezia sabato 22 ore 18, Lazio-Atalanta sabato 22 ore 20.45, Cagliari-Fiorentina domenica 23 ore 12.30, Napoli-Salernitana domenica 23 ore 15, Spezia-Sampdoria domenica 23 ore 15, Torino-Sassuolo domenica 23 ore 15, Empoli-Roma domenica 23 ore 18, Milan-Juventus domenica 23 ore 20.45

