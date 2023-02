Verona-Lazio 1-1, a Pedro risponde Ngonge

Finisce 1-1 al Bentegodi tra Verona e Lazio. Primo tempo equilibrato con i padroni di casa vicini al gol con Doig e Depaoli, mentre la Lazio ha sfiorato il vantaggio con Immobile e Pedro prima di trovarlo con lo spagnolo, bravo a inventarsi una gran rete con il sinistro a giro prima dell’intervallo. Nella ripresa reazione veemente dei padroni di casa: pareggio immediato di Ngonge, poi palo di Lazovic e clamorosa parata di Provedel su Doig. In pieno recupero Zaccagni aggancia il passaggio e scatta in area con solo il portiere da battere, la sua conclusione è indirizzata nel sette di sinistra ma Lorenzo Montipo dice di no.

21^ Giornata: Cremonese-Lecce 0-2, Roma-Empoli 2-0, Sassuolo-Atalanta 1-0, Spezia-Napoli 0-3, Torino-Udinese 1-0, Fiorentina-Bologna 1-2, Inter-Milan 1-0, Verona-Lazio 1-1, ore 20.45 Monza-Sampdoria. Martedì 7 febbraio ore 20.45 Salernitana-Juventus.

Classifica: Napoli 56, Inter 43, Roma 40, Lazio 39, Atalanta, Milan 38, Torino 30, Udinese, Bologna 29, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus (-15), Lecce, Sassuolo 23, Salernitana 21, Spezia 18, Verona 14, Sampdoria 9, Cremonese 8.

22^ Giornata: Venerdì 10 febbraio: ore 20.45 Milan-Torino. Sabato 11 febbraio: ore 15 Empoli-Spezia, ore 18 Lecce-Roma, ore 20.45 Lazio-Atalanta. Domenica 12 febbraio: ore 12.30 Udinese-Sassuolo, ore 15 Bologna-Monza, ore 18 Juventus-Fiorentina, ore 20.45 Napoli-Cremonese. Lunedì 13 febbraio: ore 18.30 Verona-Salernitana, ore 20.45 Sampdoria-Inter.

