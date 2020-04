Visco: pronti a tutto per sostenere l’economia

L’impatto della pandemia di coronavirus “sul sistema economico-finanziario sarà di proporzioni molto ampie e profonde”. Parla il governatore Ignazio Visco all’assemblea dei partecipanti al capitale della Banca d’Italia chiamata ad approvare il bilancio annuale. L’Italia, l’Europa, “il mondo intero condividono ansia e difficoltà nell’affrontare una sfida straordinaria”, ha sottolineato Visco. “La repentina diffusione del Covid-19 – aggiunge il governatore di Bankitalia – oltre a minacciare gravemente la salute della popolazione e a mettere sotto estrema pressione i sistemi sanitari, ha sconvolto le nostre abitudini di vita, i processi di lavoro, il funzionamento delle scuole e delle università”.

La Banca d’Italia è pronta a “esplorare tutte le opzioni” per aiutare l’economia ad affrontare l’emergenza coronavirus, ha assicurato Visco, sottolineando che “nell’ambito del nostro mandato siamo disposti ad aumentare il volume degli acquisti (di titoli pubblici, ndr), a modificarne la composizione e a esplorare tutte le possibili opzioni per sostenere l’economia in questa fase di acuta difficoltà”.

