Wartsila, Giorgetti: incrinata la fiducia tra Italia e Finlandia

La conferma della decisione di Wartsila di non ritirare la procedura di chiusura delle attività produttive del sito di Trieste “incrina la fiducia che era alla base dei rapporti tra Italia e Finlandia”. Così il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti.

“Sarà sicuramente vero che l’azienda ha operato nell’ambito delle leggi – prosegue – come è stato più volte precisato a questo tavolo, ma esistono non solo le procedure scritte ma anche un criterio di comportamento e regole di lealtà nei rapporti tra Paesi e persone. Criteri e regole evidentemente tradite. Ora da parte nostra servono una grande forza di volontà e fiducia per credere ancora in questa azienda e nelle sue intenzioni”. “Il governo italiano, sebbene in una situazione particolare, continuerà a essere impegnato fino all`ultimo momento nella difesa degli interessi dei lavoratori, del territorio e nell`interesse nazionale che ancora di più mi sento di difendere e rappresentare”, ha concluso il ministro dello Sviluppo economico al termine del tavolo di crisi Wartsila durato oltre tre ore, tenutosi al Mise alla presenza del coordinatore della struttura di crisi Luca Annibaletti, dei vertici aziendali, dei sindacati e del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in videocollegamento.

L’annuncio del ceo Hakan Agnevall, è “un vero fulmine a ciel sereno, inaspettato rispetto alle interlocuzioni avute pure con il governo di Helsinki nei mesi scorsi” e confermato anche dopo la richiesta dello stesso ministro Giorgetti di riconsiderare la decisione all`interno di un disegno di creazione di un’industria del mare in Italia, che ha visto la condanna all’unisono di sindacati e governo territoriale. “Non valutate la foto di oggi – ha avvertito Giorgetti – ma immaginate il film di domani”.

Delusione e amarezza è stata espressa da tutti i partecipanti.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA