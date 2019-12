Weekend di maltempo, piogge e forti venti. Un morto in Friuli

Loading the player...

Un weekend di maltempo che fa già una prima vittima. In Friuli Venezia-Giulia un uomo di circa 50 anni è morto dopo essere rimasto intrappolato nella sua auto travolta e sommersa dalle acque nel guado di Murlis (Pordenone), un passaggio attraverso il letto ghiaioso del torrente Meduna e lo “sfiatatoio” del lago artificiale di Ravedis, che spesso durante l’anno è asciutto e percorribile, ma che nei periodi di forti piogge viene chiuso perché soggetto a improvvisi e veloci allagamenti. Il guado era interdetto quando l’uomo, del posto, verso l’una di notte ha deciso comunque di percorrerlo, trovandosi poi bloccato con l’auto nell’acqua: ha chiamato i vigili del fuoco ma è morto dentro il suo mezzo prima che i soccorritori potessero raggiungerlo.

Intanto a Venezia è tornata l’acqua alta: il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile ha comunicato che il picco massimo è stato di 120 cm alle ore 7.30; stesso valore raggiunto a Burano. Per domenica 22 dicembre è prevista una marea leggermente più alta, 130 cm alle ore 07.35. Disagi per le corse dei vaporetti. Frane ed esondazioni anche nell’entroterra ligure. La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione in Campania e su settori di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Molise, Basilicata e Sardegna. Valutata allerta gialla su parte di Piemonte, Veneto, Abruzzo, Marche, Basilicata e Calabria. Da lunedì il tempo dovrebbe migliorare.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it