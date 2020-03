Zaia: “Farmaci sperimentali a domicilio”

“Sono passate le sperimentazioni non solo dell’Avigan, farmaco giapponese che andremo a sperimentare. Siamo riusciti, tramite Aifa, ad avere il protocollo di somministrazione dei farmaci sperimentali in modo precoce ai sintomatici a domicilio, parlo di clorichina e altri farmarci come quello dell’artrite reumatoide, lo facciamo a domicilio per evitare quanto possibile l’ospedalizzazione”. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghera.

“Stiamo scrivendo le linee guida e in settimana partiremo su questo. La somministrazione dei farmaci a domicilio – ha proseguito Zaia – è una forma di gestione di pazienti sintomatici, stiamo facendo un protocollo applicativo pronto entro domani per definire il modello tipo del paziente, ed è stata fondamentale la collaborazione dei medici di base”.

