Gravina: “Nasce canale Figc”. E arriva sponsor A donne

Dal 2 novembre trasmettera’ tutte le gare del campionato femminile, ma il primo appuntamento con cui rompera’ il ghiaccio sara’ la partita di Supercoppa di domenica allo Stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena tra Juventus e Fiorentina. Tim allarga e rafforza la partnership con la Figc ampliando l’offerta sportiva di contenuti della sua tv, TimVision, che diventa per la corrente e la prossima stagione title sponsor della Serie A femminile e delle principali competizioni organizzate dalla Divisione femminile della Figc. Oltre al massimo campionato verra’ trasmessa anche la Coppa Italia e appunto la Supercoppa. L’intesa, siglata oggi a Roma dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e dall’ad di Tim Luigi Gubitosi, va ad arricchire cosi’ la collaborazione ventennale gia’ avviata con la Nazionale maschile. “Con TimVision lanciamo una piattaforma tecnologica che permettera’ agli appassionati di seguire tutte le gare della Serie A Femminile, ma anche delle nazionali giovanili e delle nostre ‘legends’ – ha dichiarato Gravina ricordando che l’abbonamento alla tv di Tim verra’ offerto gratuitamente al milione di tesserati della Figc -. Il rapporto con Tim valorizza diverse aree di interesse molto trasversali di grande importanza per lo sviluppo del mondo del calcio, sia in termini tecnici che valoriali. Ringrazio tutta la squadra Tim per aver voluto condividere con noi questa opportunita’ storica, una nuova forma di comunicazione che incontra soprattutto l’interesse dei giovani: da oggi di fatto nasce il canale Figc”.

Su TimVision da sabato 2 novembre si potranno vedere tutte le sei partite di ogni giornata di campionato femminile, di cui cinque in diretta e una in differita. In base all’accordo inoltre, come spiegato da Gravina, diventera’ il nuovo canale della Figc (fatti salvi tutti i diritti ceduti in esclusiva a Rai e/o Sky) e trasmettera’ partite delle nazionali giovanili, dei campionati nazionali giovanili, delle ‘Leggende Azzurre’, e altri contenuti originali realizzati dalla Federcalcio come ad esempio i backstage delle nazionali oltre a selezionati contenuti di archivio delle nazionali azzurre. “Siamo lo sponsor della Nazionale in tutte le sue forme – ha sottolineato l’ad di Tim, Gubitosi – e abbiamo diverse declinazioni di questa passione. Il calcio femminile si sta espandendo giorno dopo giorno e faremo la nostra parte nel supportare il movimento”. Alla conferenza stampa, cui hanno preso parte il dg della Juventus Stefano Braghin e il segretario generale della Fiorentina Luca Pacini, e’ intervenuta anche la presidente della Divisione Calcio Femminile, Ludovica Mantovani: “Siamo pronte e orgogliose di questa partnership. Abbiamo un sostenitore importante che fa capre quale ranking di visibilita’ merita questo settore. E’ una giornata storica per tutto il movimento, ma e’ un punto di partenza e non di arrivo”. Presente anche la ct della Nazionale Femminile, Milena Bertolini, che ha espresso la sua soddisfazione per l’accordo: “Sappiamo che una delle criticita’ per il nostro movimento e’ stata la mancanza di visibilita’ e avere un partner cosi’ importante che investe nel calcio femminile e’ fondamentale per poter crescere ancora”.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it