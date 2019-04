La lega nel mirino del Pd: Salvini in Antimafia. Legami Carroccio-mafie?

Matteo Salvini

Il Pd ‘chiama’ Matteo Salvini in commissione Antimafia per “chiarire la posizione della Lega” in merito a presunti legami con organizzazioni mafiose. La richiesta è stata avanzata dal dem Roberto Morassut. “Esistono relazioni tra organizzazioni criminali di stampo mafioso ed esponenti della Lega? Secondo il leghista Borghezio sì. Secondo alcuni pentiti del clan Di Silvio sì, in particolare nel basso Lazio. Secondo le indagini in corso sul sottosegretario Siri c’è un’ipotesi di reato che allude anche a relazione con elementi mafiosi”, scrive su Fb.

“Secondo alcuni organi di stampa questo legame può riscontrarsi in diverse situazioni. La magistratura ha il compito di accertare i fatti e le accuse mosse in questi giorni. Coloro che sono accusati e il ministro degli Interni, Salvini (capo della Lega), in considerazione del suo ruolo istituzionale hanno qualche obbligo in più nel fugare dubbi e accuse in modo convincente verso l’opinione pubblica. Perché la sicurezza dei cittadini, in questo momento, è nelle loro mani”. “Ogni forma di reticenza, ogni atteggiamento teso a snobbare le domande che giustamente tutti si pongono su queste vicende sarebbe un segno di arroganza. Salvini chiarisca presso la Commissione Antimafia del Parlamento la posizione della Lega. La Commissione Antimafia è una commissione d’inchiesta con poteri inquirenti”, conclude Morassut.

