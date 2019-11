Malore per Giorgio Tirabassi in Abruzzo, è grave

Giorgio Tirabassi

Malore per Giorgio Tirabassi, l’attore e’ grave nell’ospedale di Avezzano. Ne da’ notizia l’edizione online del quotidiano abruzzese ‘il Centro’, spiegando che Tirabassi, ora in gravi condizioni all’ospedale di Avezzano per un probabile infarto, si trovava a Civitella Alfedena, in Abruzzo, per la presentazione del suo nuovo film “Il grande salto”. Dopo una prima assistenza dei medici presenti in sala, Tirabassi è stato trasportato d’urgenza dal personale sanitario del 118 di Castel di Sangro all’ospedale di Avezzano. L’attore romano, 59 anni, è stato sottoposto ad alcune cure e ad alcuni controlli.

Fonti sanitarie definiscono la situazione sotto controllo e sempre secondo le stesse fonti l’attore non corre pericolo di vita. Importanti le prossime ore. Resta in osservazione dopo essere stato trattato dai medici. Del suo nuovo film “Il grande salto”, Tirabassi ne ha curato anche la regia. Oltre a lui, nel cast Roberta Mattei, Gianfelice Imparato e Paola Tiziana Cruciani, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Pasquale “Lillo” Petrolo. Prodotto da Medusa, il lungometraggio è uscito nelle sale lo scorso 13 giugno 2019 ed ha ottenuto un buon riscontro da critica e pubblico.

