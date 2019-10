Marquez vince in Thailandia, è l’ottavo mondiale

Marc Marquez

Marc Marquez si e’ laureato per la quarta stagione di fila campione del mondo della MotoGp, trionfando nel Gran Premio di Thailandia. Sulla pista di Buriram, il pilota spagnolo della Honda ha preceduto le Yamaha del francese Fabio Quartararo, con cui ha duellato fino all’ultimo, e del connazionale Maverick Vinales. Quarto Andrea Dovizioso su Ducati che deve rinunciare al sogno mondiale: con 215 punti a tre gare dal termine non puo’ piu’ raggiungere Marquez a 325 punti. Per il 26enne pilota catalano di Cervera e’ il sesto titolo iridato nelle ultime dette edizioni della classe regina in cui ha trionfato nel 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019.

E’ stato anche campione del mondo della classe 125 nel 2010 e della Moto2 nel 2012. “E’ stato fantastico, ora voglio godermi questo momento”, ha spiegato ‘El conquistador’ della Honda, stanchissimo ma felice al termine del Gran Premio. “Oggi ho pensato solo a vincere la gara, per tutto il weekend ho lavorato solo per vincere oggi, senza pensare alla classifica. Quartararo e’ stato molto veloce, a un certo punto avevo un po’ di distacco ma sono riuscito a recuperare”.

L’anno scorso il pilota spagnolo aveva detto che per l’ottavo titolo mondiale si sarebbe fatto buttare a mare, sfidando la sua paura dell’acqua, e ora puo’ mettere nel mirino i nove di Valentino Rossi. Intanto, con 53 Gran premi vinti nella MotoGp, e’ il quarto pilota piu’ vincente nella classe regina: meglio di lui solo Mike Doohan con 54, Giacomo Agostini con 68 e Rossi con 89.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it