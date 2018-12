Resta nodo Regionali, prossima settimana vertice decisivo

Partita ancora aperta nel centrodestra sul nodo delle regionali, dall’Abruzzo alla Basilicata. L’atteso vertice dei leader per chiudere su liste e candidati governatori e superare lo stallo attuale, riferiscono fonti parlamentari, si terrà la prossima settimana. Dopo il forfait di Matteo Salvini all’ultimo summit convocato da Silvio Berlusconi a Milano e conclusosi con la promessa di riaggiornarsi, era girata la voce che il ‘trilaterale’ potesse tenersi nel wekend, ad Arcore.

Bisognerà, invece, aspettare ancora qualche giorno. Da lunedì ogni momento è buono per vedersi. Sul tavolo di Berlusconi sono arrivati i sondaggi commissionati per valutare l’appeal dei nomi da schierare in Piemonte, Calabria e Basilicata, spettanti a Fi, secondo la griglia decisa qualche settimana fa con gli alleati Fdi e Lega. Fdi insiste per Marco Marsilio in Abruzzo (qui si vota ai primi di febbraio), il Carroccio, invece, si giocherà le sue carte in Sardegna e nelle ‘rosse’ Toscana ed Emilia Romagna.

