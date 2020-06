Centrodestra non scioglie nodo Regionali, Fi tiene su Caldoro in Campania

Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini

Nel vertice del centrodestra di stamani ci sono stati “significativi passi avanti” ma la quadra sui candidati alle elezioni amministrative e regionali dell’autunno non è stata trovata. Si tratta, per dirla con le parole del vice presidente di Fi Antonio Tajani, di individuare la “squadra migliore di candidati che potranno vincere e ben governare”.

Lo stesso Matteo Salvini, al termine dell’incontro di oggi in Senato con gli alleati della coalizione, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, ha sottolineato che “non c’è niente di chiuso” e che “non è una questione di nomi ma di squadra: vale per tutte le regioni interessate”. I nodi da sciogliere sono, principalmente, sui candidati alla guida di Campania e Puglia. Tajani, spiegano alcune fonti, ha tenuto il punto su Stefano Caldoro in Campania e Giorgia Meloni su Raffaele Fitto in Puglia. Ma non solo. I giochi sono ancora aperti anche nelle Marche – dove non è pacifica la candidatura di Francesco Acquaroli (Fdi) – e in Toscana, dove negli ultimi tempi ha iniziato a traballare la candidatura della leghista Susanna Ceccardi. Serviranno, dunque, “nelle prossime ore” altri contatti tra leader per arrivare a un accordo dentro la coalizione che chiuda la questione.

