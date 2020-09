Coronavirus, 1.297 nuovi casi e 8 morti nelle ultime 24 ore. Più ricoveri in terapia intensiva

Riporta un nuovo calo del numero di casi positivi di coronavirus in Italia, l’odierno bollettino del Ministero della salute. Sono infatti 1.297 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore contro i 1695 di ieri, quindi meno 398. Il totale di casi dall’inizio dell’epidemia è ora di 277.634. Si sono registrati invece 7 decessi (ieri erano stati 16). Il totale delle vittime sale così a 35.541. Ma si registra anche un consistente calo di tamponi effettuati: sono stati 76.856, più di 30mila in meno di ieri. I nuovi dimessi sono 405, per un totale di 210.015. In merito alla terapia intensiva, sono 133 i pazienti ricoverati, 12 più rispetto al numero di ieri. Solo una regione, la Valle d’Aosta, nelle ultime 24 ore non ha riportato nuovi casi. I dati più alti in Lombardia, 198 e Veneto, 179.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

La Lombardia rende noto che i nuovi casi di positività al Coronavirus sono 198, a fronte di 12.117 tamponi effettuati, per un totale complessivo di 1.707.042 test. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,63%. I guariti o dimessi totali sono 76.794 (+86), di cui 1.316 dimessi e 75.478 guariti. Quelli in terapia intensiva 25 (+2). I ricoverati non in terapia intensiva 248 (+3). I decessi totali 16.880 (+3)-.

PIEMONTE

In Piemonte, nelle ultime 24 ore, sono stati scoperti 56 nuovi casi di positività al Coronavirus, per un totale di 33.256. Lo rende noto l`Unità di Crisi della Regione, aggiungendo che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.954. Altri 425 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell`esito del secondo. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall`Unità di Crisi della Regione, nessuno oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale rimane quindi 4150 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1837 Torino, 223 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. Le persone in isolamento domiciliare sono 1608. I tamponi diagnostici finora processati sono 612.212, di cui 343.465 risultati negativi.

ALTO ADIGE

In Alto Adige sono 7 i nuovi casi di coronavirus. Su 554 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore, sette hanno dato esito positivo facendo così salire a 3.003 il numero delle persone infettate dal Covid-19 dall’inizio della pandemia. Il numero dei decessi, 292, è fermo da oltre tre mesi. I pazienti covid ricoverati negli ospedali altoatesini sono 8, due di essi necessitano delle cure della terapia intensiva. Lieve calo delle persone in isolamento domiciliare che attualmente sono 1.273 (circa 200 in meno di ieri). Le persone guarite sono complessivamente 2.493.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive in Friuli Venezia Giulia sono 467 (14 più di ieri). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 15 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 20 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.923. I totalmente guariti ammontano a 3.107, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 440. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

VENETO

Crescono di 179 nuovi casi i contagi in Veneto nelle ultime 24 ore, confermando il trend degli ultimi giorni; il totale da inizio pandemia è a 23.944 casi. Lo riporta il bollettino regionale. Rallenta l’aumento degli attuali positivi, +62 da ieri e in totale 2.939, mentre non vi sono nuovi decessi (totale 2.130). Scendono le persone in isolamento fiduciario, che sono 7.792 (-513), delle quali 144 (-61) sono positive. Stabili i ricoveri in ospedale, che sono 151 (+1) di cui 79 (0) sono positivi; risalgono le terapie intensive che accolgono 16 pazienti, 3 in più, che rientrano nei 12 casi positivi.

LIGURIA

In Liguria, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 95 nuovi casi di positività al Coronavirus, per un totale du 11.181. I tamponi effettuati sono stati 249.281, solo nelle ultime 24 ore ne sono stati fatti 2.697.

EMILIA ROMAGNA

Dall`inizio dell`epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 32.628 casi di positività, 124 in più rispetto a ieri, di cui 60 asintomatici individuati nell`ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Il numero di tamponi effettuati supera i 10.200. Lo rende noto la regione Emilia-Romagna, aggiungendo che prosegue l`attività di controllo e prevenzione: dei 124 nuovi casi, 57 erano già in isolamento al momento dell`esecuzione del tampone e 56 sono stati individuati nell`ambito di focolai già noti. Sono 36 i nuovi contagi collegati a rientri dall`estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l`isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 18. L`età media dei nuovi positivi di oggi è 41 anni. Su 60 nuovi asintomatici, 34 sono stati individuati attraverso gli screening, i test introdotti dalla Regione e i test pre-ricovero, 22 grazie all`attività di contact tracing, mentre di 4 è in via di accertamento la modalità di individuazione.

TOSCANA

In Toscana sono 12.414 i casi di positività, 122 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 1% in più rispetto al totale del giorno precedente, quando erano stati 113. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 9.277 (74,7% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 583.923, 7.803 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.994, +5,6% rispetto a ieri. Non si registrano nuovi decessi: il bilancio rimane quindi di 1.143 pazienti morti da inizio pandemia. L’età media dei 122 casi odierni è di 41 anni circa. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 85 (8 in più rispetto a ieri, più 10,4%), 8 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

UMBRIA

Altri 26 nuovi casi di positività al Covid sono stati accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, portando a 1.916 il totale. Emerge dai dati aggiornati dalla Regione sul suo sito. Stabili a 15 i ricoverati negli ospedali di Perugia e Terni, due in intensiva. Segnalati sei nuovi guariti, 1.473 totali, mentre rimangono 81 i morti. Gli attualmente positivi passano così da 342 a 362. Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 1.220 tamponi, 165.428 dall’inizio della pandemia.

MARCHE

Nelle Marche sono stati accertati altri 20 nuovi casi nelle ultime 24 ore su 807 tamponi processati. Il totale dei casi finora accertati nelle Marche dall’inizio della pandemia sale a 7.363. Sempre ieri, sono stati effettuati anche 534 tamponi nel percorso guariti.

ABRUZZO

Oggi in Abruzzo 26 nuovi positivi (16 in provincia dell’Aquila, 3 Chieti, 2 Pescara, 2 Teramo, 3 per i quali sono in corso accertamenti sulla residenza). Non si è registrato nessun nuovo decesso, 34 sono i ricoverati (di cui 2 in terapia intensiva), 475 in isolamento domiciliare, 2910 dimessi/guariti, 509 attualmente positivi, 165666 test complessivi. I positivi di oggi hanno età compresa tra 6 e 67 anni. 17 casi sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti.

LAZIO

“Su quasi 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 122 casi di questi 67 sono a Roma e un decesso. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna”. Lo afferma l`assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D`Amato. “Nella Asl Roma 1 – aggiunge – sono 24 i casi nelle ultime 24h e di questi undici i casi sono di rientro, otto con link dalla Sardegna, uno dalla Sicilia, uno dal Molise e uno dal Trentino. Sette sono contatti di casi già noti e isolati e uno è stato individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 2 sono 41 i casi nelle ultime 24h e tra questi otto i casi di rientro, cinque con link dalla Sardegna, uno dalla Romania, uno dalla Spagna e uno da Malta. Sei sono contatti di casi già noti e isolati. Sei i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 3 sono 2 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e uno individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 4 sono 2 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e uno è un contatto di caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 5 sono 7 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi di rientro, due con link dalla Sardegna, uno dall`Umbria e uno dall`Abruzzo. Un caso è un contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 6 sono 17 i casi nelle ultime 24h e di questi nove sono i casi di rientro, sei con link dalla Sardegna, uno dalla Sicilia, uno dalla Grecia e uno dall`Emilia-Romagna. Sei i contatti di casi già noti e isolati. Nelle province si registrano 29 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono undici i casi e di questi sette sono di rientro dalla Romania e quattro sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano dodici casi e di questi uno è di rientro dall`Ucraina e undici sono casi già in isolamento. Nella Asl di Viterbo si registrano quattro casi e di questi uno ha un link con la Sardegna, uno è un tesserato della Viterbese Calcio e uno è stato individuato in accesso al pronto soccorso. Nella Asl di Rieti si registrano due casi e si tratta di un caso di rientro da Malta e uno è un contatto di caso già noto e isolato”.

PUGLIA

Sono in leggero aumento oggi in Puglia i nuovi casi: 60 in più rispetto ai 56 di ieri. Nel contempo si rileva una lieve crescita anche dei tamponi effettuati: oggi 3358 a fronte dei 3319 di ieri. È stato registrato un decesso in provincia di Bari a fronte dei 2 di ieri. Il numero complessivo di morti è giunto a 563.

CAMPANIA

In Campania oggi si sono registrati 100 nuovi casi di positività al Coronavirus, con 5.427 tamponi effettuati. Lo rende noto la Regione, specificando che dei nuovi positivi, 5 sono dalla Sardegna e 16 connessi a rientri. A questi, prosegue la Regione, si aggiungono 83 positivi (rientri e cittadini non campani) su 2.139 tamponi relativi agli ultimi giorni e che erano in attesa di elaborazione. Il totale positivi dei positivi sale a 7.868, con un totale dei tamponi a 454.878. Nessun nuovo deceduto, per un totale di 448. I guariti del giorno sono 2, per un totale di 4.478 (di cui 4.473 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.

CALABRIA

Oggi in Calabria nessun morto, 3 guariti e 27 nuovi casi positivi al Coronavirus su 1.508 persone sottoposte a tampone: è risultato positivo appena l’1,79% dei soggetti sottoposti a test, una percentuale bassissima che dimostra come il virus non stia circolando sul territorio Regionale, ma si tratta soltanto di pochi casi isolati e legati a cluster d’infezione già noti o a persone che arrivano da fuori Regione o dall’estero. Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 1.623 persone su 163.844 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è dell’0,99% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia. In Calabria sono state sottoposte a tampone addirittura 100,9 persone per ogni positivo. E’ il dato più importante che testimonia il numero di tamponi effettuati rispetto alla reale diffusione della pandemia, ed è il numero più alto di tutt’Italia, a conferma dell’elevatissimo numero di tamponi effettuato nel territorio calabrese. La Calabria, con questi dati, è in assoluto la Regione meno colpita d’Italia dalla pandemia.

SICILIA

Sono 37 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia Di questi 8 migranti. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 1.334 positivi di cui 86 ricoverati in ospedale, 13 in terapia intensiva e 1235 in isolamento domiciliare. I guariti sono 46. Sono stati eseguiti 2321 tamponi.

SARDEGNA

Sono 2.505 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell`ultimo aggiornamento dell`Unità di crisi regionale si registrano 19 nuovi casi, 15 da attività di screening e 4 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 136 in tutto. Lo rende noto la Regione Sardegna. In totale sono stati eseguiti 146.863 tamponi, con un incremento di 1.175 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 45 i pazienti ricoverati in ospedale (+1 rispetto al dato di ieri). È stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva (attualmente 8). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.032. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.279 (+4) pazienti guariti, più altri 5 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.505 casi positivi complessivamente accertati, 435 (+1) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 252 nel Sud Sardegna, 103 (+1) a Oristano, 185 (+2) a Nuoro, 1.530 (+15) a Sassari.

