Coronavirus, 202 nuovi contagi in 24h. La metà in Lombardia

E’ il secondo dato di nuovi contagiati in ventiquattro ore più basso da inizio epidemia. Come cala anche il rapporto con i tamponi effettuati e le persone sottoposte allo stesso test. In sostanza, buone notizie dall’odierno bollettino della Protezione civile sull’emergenza coronavirus in Italia. In cifre, il totale delle persone che hanno contratto il virus finora è di 235.763, con un incremento rispetto a ieri di 202 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 31.710, con una decrescita di 1.162 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 249 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 14 pazienti rispetto a ieri. Mentre 4.320 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 261 pazienti rispetto a ieri. 27.141 persone (-887 rispetto a ieri), pari all’85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 71 e portano il totale a 34.114. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 169.939 168.646, con un incremento di 1.293 persone rispetto a ieri.

In dettaglio, tra le altre regioni più colpite dal coronavirus nelle ultime 24 ore il Piemonte, registrando un incremento di 26 casi, 24 in Emilia Romagna, di 20 in Liguria e di 18 nel Lazio. Zero casi in Puglia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise. Per quanto riguarda il numero di individui controllati, oggi sono stati testati 37865 casi (contro i 62699 tamponi effettuati) . Si tratta di un positivo ogni 187 persone, ovvero 0,5%. Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 62699 test (ieri 55003). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 310,4 tamponi fatti, il 0,3%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,4%. Sia il dato sui tamponi che quello sui casi testati è visibili nei grafici qui di seguito, nonché il rapporto casi/individui per ogni regione. Nel rapporto, la Liguria sta oltre il 2%, battendo sia Lombardia che Liguria (le uniche regioni oltre l’1%). Il numero totale dei tamponi eseguiti è di 4.381.349 con un incremento di 62.699 nelle ultime 24 ore.

LOMBARDIA Registrati 99 nuovi positivi al Covid e 32 morti. Dall’inizio dell’epidemia i positivi sono 90.680, mentre i decessi 16.349. I tamponi effettuati sono stati 9.305 (totale a 845.618), con un rapporto di 1,1% rispetto ai casi riscontrati. Gli attualmente positivi sono scesi di 44 unità (17.857), mentre i guariti/dimessi 507 (56.474). Ieri, a fronte di 9.848 tamponi, i nuovi positivi erano stati 192, mentre i decessi 15. Salgono leggermente i pazienti nelle terapie intensive, ma diminuisce sensibilmente il totale di quelli ricoverati. In terapia intensiva, infatti, si contano 2 pazienti in più rispetto a ieri (totale a 98); mentre i ricoverati scendono di 95 a 2.565. Calano i contagi registrati nel Milanese: oggi in provincia i casi sono stati 27 (23.510), di cui 10 in città (9.984). Ieri nella Città metropolitana erano stati registrati 46 contagi, di cui 17 a Milano.

DATI PER REGIONI

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 17.857 in Lombardia, 3.372 in Piemonte, 2.061 in Emilia-Romagna, 965 in Veneto, 539 in Toscana, 245 in Liguria, 2.566 nel Lazio, 947 nelle Marche, 642 in Campania, 557 in Puglia, 80 nella Provincia autonoma di Trento, 853 in Sicilia, 113 in Friuli Venezia Giulia, 550 in Abruzzo, 94 nella Provincia autonoma di Bolzano, 28 in Umbria, 50 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 54 in Calabria, 120 in Molise e 11 in Basilicata. In 8 regioni non è stato registrato nessun nuovo caso. Si tratta di: Puglia, province autonome di Trento e di Bolzano, Abruzzo, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria e Basilicata.

SCARICA TUTTI I DATI PER PROVINCIA

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it